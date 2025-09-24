Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.27
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.20
П2
5.98
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.55

«Амур» арендовал Ярослава Лихачёва у «Локомотива»

Хабаровский «Амур» на официальном сайте объявил об аренде нападающего Ярослава Лихачёва у ярославского «Локомотива».

Источник: Чемпионат.com

«Воспитанник “Локомотива” свой первый сезон в карьере в КХЛ провёл в “Амуре”. В 59 матчах нападающий отметился 15 шайбами и 12 результативными передачами. Уже в следующем чемпионате в составе родном клуба, Лихачёв выбил 30 (13+17) очков в регулярке, при этом заработав показатель полезности “+11”.

Прошлый сезон форвард начал в Ярославле, но затем был отправлен в аренду, где в «Куньлунь Ред Стар» провёл 36 матчей, забросив 10 шайб", — написано в сообщении клуба.

«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала шесть очков за семь матчей.