«Амур» арендовал Ярослава Лихачёва у «Локомотива»

«Воспитанник “Локомотива” свой первый сезон в карьере в КХЛ провёл в “Амуре”. В 59 матчах нападающий отметился 15 шайбами и 12 результативными передачами. Уже в следующем чемпионате в составе родном клуба, Лихачёв выбил 30 (13+17) очков в регулярке, при этом заработав показатель полезности “+11”.
Прошлый сезон форвард начал в Ярославле, но затем был отправлен в аренду, где в «Куньлунь Ред Стар» провёл 36 матчей, забросив 10 шайб", — написано в сообщении клуба.
«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала шесть очков за семь матчей.