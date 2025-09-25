Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Локомотив обыграл Северсталь и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе «Локомотива» шайбы забросили Никита Кирьянов (26-я минута) и Егор Сурин (54). У «Северстали» отличился Илья Иванцов (53).

Сурин продлил результативную серию до пяти матчей, в которых он набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи).

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд. После восьми матчей действующий обладатель Кубка Гагарина с 13 очками возглавляет таблицу Западной конференции. «Северсталь» (8) после аналогичного количества встреч располагается на шестом месте на Западе.

В следующем матче «Локомотив» примет екатеринбургский «Автомобилист» 26 сентября. В тот же день «Северсталь» на выезде сыграет с минским «Динамо».

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» на своей площадке обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

Локомотив
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
24.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7539 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Андрей Козырев
Вратари
Даниил Исаев
Александр Самойлов
(00:00-59:35)
1-й период
15:10
Александр Полунин
18:57
Командный штраф
2-й период
25:52
Никита Кирьянов
(Александр Волков, Алексей Береглазов)
35:10
Мартин Гернат
3-й период
43:48
Данил Аймурзин
51:02
Александр Скоренов
52:12
Илья Иванцов
(Григорий Ващенко)
53:04
Тимофей Давыдов
53:37
Егор Сурин
(Денис Алексеев)
57:00
Данил Аймурзин
57:27
Александр Радулов
57:50
Руслан Абросимов
Статистика
Локомотив
Северсталь
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
