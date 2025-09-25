«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе «Локомотива» шайбы забросили Никита Кирьянов (26-я минута) и Егор Сурин (54). У «Северстали» отличился Илья Иванцов (53).
Сурин продлил результативную серию до пяти матчей, в которых он набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи).
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд. После восьми матчей действующий обладатель Кубка Гагарина с 13 очками возглавляет таблицу Западной конференции. «Северсталь» (8) после аналогичного количества встреч располагается на шестом месте на Западе.
В следующем матче «Локомотив» примет екатеринбургский «Автомобилист» 26 сентября. В тот же день «Северсталь» на выезде сыграет с минским «Динамо».
В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» на своей площадке обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).
Боб Хартли
Андрей Козырев
Даниил Исаев
Александр Самойлов
(00:00-59:35)
15:10
Александр Полунин
18:57
Командный штраф
25:52
Никита Кирьянов
(Александр Волков, Алексей Береглазов)
35:10
Мартин Гернат
43:48
Данил Аймурзин
51:02
Александр Скоренов
52:12
Илья Иванцов
(Григорий Ващенко)
53:04
Тимофей Давыдов
53:37
Егор Сурин
(Денис Алексеев)
57:00
Данил Аймурзин
57:27
Александр Радулов
57:50
Руслан Абросимов
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит