«Динамо» обыграло «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Седрик Пакетт (11-я минута), Дилан Сикьюра (17) и Джордан Уил (62). У гостей шайбы забросили Нэйт Сукезе (13) и Владимир Кузнецов (14).
Нападающий «Динамо» Никита Гусев отдал две голевые передачи и продлил серию с результативными действиями до пяти матчей, за это время он набрал 7 очков (2 гола + 5 передач).
«Бело-голубые» выиграли третий матч подряд и с 9 очками занимают седьмое место в таблице Западной конференции, «Шанхайские драконы» набрали 8 баллов и идут девятыми.
В следующем матче «Динамо» 29 сентября примет нижнекамский «Нефтехимик», китайский клуб 26 сентября сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой».
В другом матче дня минское «Динамо» благодаря хет-трику Виталия Пинчука обыграло дома «Торпедо» (3:2). Нижегородская команда потерпела второе поражение подряд после шести побед со старта сезона.
Алексей Кудашов
Жерар Галлан
Максим Моторыгин
(00:00-61:08)
Патрик Рибар
(00:00-61:08)
10:27
Седрик Пакетт
(Артем Сергеев, Дилан Сикьюра)
12:07
Кирилл Готовец
12:20
Нэйт Сукезе
(Никита Попугаев, Адам Кленденинг)
13:13
Владимир Кузнецов
(Нэйт Сукезе, Уилл Райлли)
14:37
Борна Рендулич
15:38
Джейк Бишофф
16:20
Дилан Сикьюра
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
22:14
Девин Броссо
23:55
Фредрик Классон
46:07
Джейк Бишофф
47:57
Девин Броссо
61:08
Джордан Уил
(Максим Моторыгин, Никита Гусев)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит