«Динамо» обыграло «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Шанхай».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Седрик Пакетт (11-я минута), Дилан Сикьюра (17) и Джордан Уил (62). У гостей шайбы забросили Нэйт Сукезе (13) и Владимир Кузнецов (14).

Нападающий «Динамо» Никита Гусев отдал две голевые передачи и продлил серию с результативными действиями до пяти матчей, за это время он набрал 7 очков (2 гола + 5 передач).

«Бело-голубые» выиграли третий матч подряд и с 9 очками занимают седьмое место в таблице Западной конференции, «Шанхайские драконы» набрали 8 баллов и идут девятыми.

В следующем матче «Динамо» 29 сентября примет нижнекамский «Нефтехимик», китайский клуб 26 сентября сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой».

В другом матче дня минское «Динамо» благодаря хет-трику Виталия Пинчука обыграло дома «Торпедо» (3:2). Нижегородская команда потерпела второе поражение подряд после шести побед со старта сезона.

Динамо М
3:2
2:2, 0:0, 0:0
ОТ
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
24.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 7879 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Жерар Галлан
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-61:08)
Патрик Рибар
(00:00-61:08)
1-й период
10:27
Седрик Пакетт
(Артем Сергеев, Дилан Сикьюра)
12:07
Кирилл Готовец
12:20
Нэйт Сукезе
(Никита Попугаев, Адам Кленденинг)
13:13
Владимир Кузнецов
(Нэйт Сукезе, Уилл Райлли)
14:37
Борна Рендулич
15:38
Джейк Бишофф
16:20
Дилан Сикьюра
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
2-й период
22:14
Девин Броссо
23:55
Фредрик Классон
3-й период
46:07
Джейк Бишофф
47:57
Девин Броссо
Овертайм
61:08
Джордан Уил
(Максим Моторыгин, Никита Гусев)
Статистика
Динамо М
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит