ЦСКА всухую проиграл «Амуру» в Хабаровске

Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена» одержали хозяева со счётом 2:0.
На 11-й минуте нападающий Алекс Гальченюк забил первый гол и вывел «Амур» вперёд. На 17-й минуте форвард Игнат Коротких удвоил преимущество хабаровчан.
«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал восемь очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с девятью очками после девяти встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции.
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
25.09.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Игорь Никитин
Вратари
Максим Дорожко
Спенсер Мартин
1-й период
10:38
Алекс Гальченюк
(Никита Евсеев)
15:12
Иван Дроздов
16:56
Игнат Коротких
(Никита Евсеев, Матвей Заседа)
18:05
Кэмерон Ли
2-й период
31:04
Иван Мищенко
3-й период
43:46
Даниэль Спронг
45:31
Колби Уильямс
54:58
Командный штраф
54:58
Ретт Гарднер
Статистика
Амур
ЦСКА
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит