Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
26.09
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
П1
3.10
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
26.09
Локомотив
:
Автомобилист
П1
1.78
X
4.70
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
26.09
Динамо Мн
:
Северсталь
П1
2.12
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Тремя шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 1:2. У гостей отличились Владимир Алистров (1-я минута) и Никита Дыняк (43-я). В составе хозяев одну шайбу отыграл Майкл Веккьоне (43-я).

Несмотря на поражение, «Барыс» показал неплохую игру и серьёзно давил на ворота соперника. Однако низкая реализация моментов не позволила хоккеистам столичного клуба набрать очки.

После этой встречи у обеих команд по 7 очков. По дополнительным показателям «Ак Барс» занимает девятое место в Восточной конференции, а «Барыс» — десятое.

Следующий матч астанчане проведут дома против новосибирской «Сибири» 27 сентября.

Барыс
1:2
0:1, 0:0, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
25.09.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 9017 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Анвар Гатиятулин
Вратари
А. Шил
Тимур Билялов
1-й период
00:14
Владимир Алистров
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
06:50
Илья Карпухин
07:06
Мэйсон Морелли
07:06
Никита Дыняк
17:59
Владимир Алистров
2-й период
20:23
Митчелл Миллер
26:44
Командный штраф
27:07
Григорий Денисенко
29:26
Вячеслав Колесников
32:23
Кирилл Семенов
35:50
Кирилл Семенов
3-й период
40:34
Динмухамед Кайыржан
42:37
Никита Дыняк
42:56
Майк Веккионе
(Джейк Мэсси, Мэйсон Морелли)
47:13
Александр Барабанов
47:55
Мэйсон Морелли
59:26
Владимир Алистров
Статистика
Барыс
Ак Барс
Штрафное время
10
18
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит