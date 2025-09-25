Тремя шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 1:2. У гостей отличились Владимир Алистров (1-я минута) и Никита Дыняк (43-я). В составе хозяев одну шайбу отыграл Майкл Веккьоне (43-я).
Несмотря на поражение, «Барыс» показал неплохую игру и серьёзно давил на ворота соперника. Однако низкая реализация моментов не позволила хоккеистам столичного клуба набрать очки.
После этой встречи у обеих команд по 7 очков. По дополнительным показателям «Ак Барс» занимает девятое место в Восточной конференции, а «Барыс» — десятое.
Следующий матч астанчане проведут дома против новосибирской «Сибири» 27 сентября.
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
25.09.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 9017 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Анвар Гатиятулин
Вратари
А. Шил
Тимур Билялов
1-й период
00:14
Владимир Алистров
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
06:50
Илья Карпухин
07:06
Мэйсон Морелли
07:06
Никита Дыняк
17:59
Владимир Алистров
2-й период
20:23
Митчелл Миллер
26:44
Командный штраф
27:07
Григорий Денисенко
29:26
Вячеслав Колесников
32:23
Кирилл Семенов
35:50
Кирилл Семенов
3-й период
40:34
Динмухамед Кайыржан
42:37
Никита Дыняк
42:56
Майк Веккионе
(Джейк Мэсси, Мэйсон Морелли)
47:13
Александр Барабанов
47:55
Мэйсон Морелли
59:26
Владимир Алистров
Статистика
Барыс
Ак Барс
Штрафное время
10
18
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
