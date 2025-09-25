Тренер «Барыса» нашёл объяснение поражению от «Ак Барса» и рассказал о новичке

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Видео доступно здесь.
— Я считаю, что очень хорошая игра со стороны ребят в плане самоотдачи и движения, работы, создания моментов. Мы полностью переиграли Казань, но, как обычно, не хватило мастерства в завершении. В связи с тем, что в большинстве пришлось делать перестановки, с листа сложно сыграть. Достаточно было большинства, нужно забить хотя бы один гол, тогда и результат другой будет. А так, день и ночь игра по сравнению с теми, что были в поездке. Сегодня была другая команда, несмотря на то, что четыре нападающих не играли. Ребята все себя проявили и показали, что они могут играть, что им можно давать шанс, — приводит его слова Шайба.kz.
— Когда вернутся Алихан Асетов и Тайс Томпсон?
— Алихан Асетов с гипсом. Я думаю, что это долго. Тайс Томпсон тоже пока непонятно. Я думаю, что ещё минимум неделя. Поэтому пока, кто сможет вернуться это, скорее всего, Эмиль Галимов и, скорее всего, капитан команды Кирилл Савицкий.
— Кто будет на следующем матче в воротах?
— Мы завтра встретимся днём с тренерским штабом и будем решать, кто будет играть дальше по составу и по вратарю.
— Много говорится о Тайлере Уотерспуне. Можете сказать о нём?
— Он действительно прибыл, но пока ещё не подписал контракт.
Следующий матч астанчане проведут дома против новосибирской «Сибири» 27 сентября.
Михаил Кравец
Анвар Гатиятулин
А. Шил
(00:00-58:16)
Тимур Билялов
00:14
Владимир Алистров
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
06:50
Илья Карпухин
07:06
Мэйсон Морелли
07:06
Никита Дыняк
17:59
Владимир Алистров
20:23
Митчелл Миллер
26:44
16842
27:07
Григорий Денисенко
29:26
Вячеслав Колесников
32:23
Кирилл Семенов
35:50
Кирилл Семенов
40:34
Динмухамед Кайыржан
42:37
Никита Дыняк
42:56
Майк Веккионе
(Джейк Мэсси, Мэйсон Морелли)
47:13
Александр Барабанов
47:55
Мэйсон Морелли
59:26
Владимир Алистров
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
