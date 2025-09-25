Тренер «Барыса» нашёл объяснение поражению от «Ак Барса» и рассказал о новичке

— Я считаю, что очень хорошая игра со стороны ребят в плане самоотдачи и движения, работы, создания моментов. Мы полностью переиграли Казань, но, как обычно, не хватило мастерства в завершении. В связи с тем, что в большинстве пришлось делать перестановки, с листа сложно сыграть. Достаточно было большинства, нужно забить хотя бы один гол, тогда и результат другой будет. А так, день и ночь игра по сравнению с теми, что были в поездке. Сегодня была другая команда, несмотря на то, что четыре нападающих не играли. Ребята все себя проявили и показали, что они могут играть, что им можно давать шанс, — приводит его слова Шайба.kz.