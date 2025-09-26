ЦСКА потерпел сенсационное поражение, Голышев сможет вернуться на лёд. Итоги дня КХЛ

«Анатолий Голышев вернётся на лёд в октябре! По итогам заседания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нападающий и капитан “Автомобилиста” отстранён на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения исчисляется с 18 апреля 2025 года. Таким образом, Анатолий сможет принимать участие в матчах за “Автомобилист” начиная с 17 октября. В этот день наша команда сыграет в гостях с ХК “Сочи”, — сказано в сообщении уральского клуба.