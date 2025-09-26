ЦСКА потерпел сенсационное поражение, Голышев сможет вернуться на лёд. Итоги дня КХЛ

25 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях из мира российского хоккея.
ЦСКА всухую проиграл «Амуру» в Хабаровске
В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.
На 11-й минуте нападающий Алекс Гальченюк забил первый гол и вывел «Амур» вперёд. На 17-й минуте форвард Игнат Коротких удвоил преимущество хабаровчан. Голкипер хозяев Максим Дорожко оформил шат-аут, оставив свои ворота в неприкосновенности.
«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал восемь очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с девятью очками после девяти встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции.
«Авангард» прервал шестиматчевую победную серию, проиграв «Трактору»
В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева льда.
На третьей минуте первого периода Александр Рыков открыл счёт во встрече. На 14-й минуте отрезка Григорий Дронов удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте второго периода Егор Коршков сделал счёт 3:0 в пользу «Трактора». На пятой минуте Семён Чистяков забросил единственную шайбу гостей в игре. В конце встречи Джош Ливо установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.
«Авангард» после данного поражения прервал свою шестиматчевую победную серию.
В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится со «Спартаком» в Москве 30 сентября. «Авангард» 27 сентября в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым».
«Ак Барс» с минимальным преимуществом победил в гостях «Барыс»
В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали гости.
На 14-й секунде первого периода Владимир Алистров открыл счёт во встрече. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. В самом начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Ак Барса» забил Никита Дыняк, у «Барыса» — Майк Веккионе.
В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью». «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Обе игры состоятся 27 сентября.
Александр Хмелевски подписал контракт с «Ак Барсом» на два года
Нападающий Александр Хмелевски подписал контракт с «Ак Барсом» на два года, информирует пресс-служба казанского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«26-летний нападающий Александр Хмелевски подписал контракт с клубом до конца сезона-2026/2027. С нетерпением ждём дебюта за “Ак Барс”!» — сказано в сообщении клуба.
Американский нападающий выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.
«Автомобилист» подтвердил возвращение Голышева в КХЛ с 17 октября 2025 года
«Автомобилист» подтвердил возвращение нападающего Анатолия Голышева в КХЛ с 17 октября 2025 года.
«Анатолий Голышев вернётся на лёд в октябре! По итогам заседания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нападающий и капитан “Автомобилиста” отстранён на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения исчисляется с 18 апреля 2025 года. Таким образом, Анатолий сможет принимать участие в матчах за “Автомобилист” начиная с 17 октября. В этот день наша команда сыграет в гостях с ХК “Сочи”, — сказано в сообщении уральского клуба.
О положительной допинг-пробе Голышева стало известно 23 апреля. В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.
«Салават Юлаев» объявил о подписании пробных контрактов с двумя нападающими
Нападающие Александр Хохлачёв и Антон Берлёв подписали пробные контракты с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба в телеграм-канале.
32-летний Хохлачёв начинал сезон в «Ладе», но в скором времени покинул команду после расторжения контракта. Всего на счету опытного форварда 568 матчей и 323 (126+197) очка. Александр дважды становился обладателем Кубка Гагарина, а также выигрывал бронзовые и серебряные медали молодёжного чемпионата мира.
Берлёву 31 год. Прошедший сезон он провёл в составе «Сибири» и «Торпедо». Всего в КХЛ нападающий сыграл 143 встречи, в которых заработал 56 (20+36) очков.
«Салават Юлаев» после семи матчей набрал четыре очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
