Жерар Галлан: «Когда закрылась последняя вакансия в НХЛ, понял: либо заканчиваю карьеру, либо еду в Россию»

— Плей-офф — это совсем другой хоккей. Дело не в том, что Артемий боится жесткости. Нет, это не так. Но соперники прекрасно знают, кто в нашей команде лидер, и стараются постоянно держать его рядом, бить, цеплять. Пространства меньше, времени меньше, и суперзвездным игрокам бывает очень тяжело. Для меня Панарин — отличный парень, прекрасный игрок. Но на него было колоссальное давление все два года. «Рейнджерс» — это клуб, где всегда ждут Кубок Стэнли, и последние сезоны команда была очень близка к нему. Но если не выигрываешь, то происходят перемены.