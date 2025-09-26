Жерар Галлан: «Когда закрылась последняя вакансия в НХЛ, понял: либо заканчиваю карьеру, либо еду в Россию»

Жерар Галлан — один из самых именитых североамериканских специалистов, которые приезжали поработать в Россию. В чемпионате-2017/18 он вместе с «Вегасом», проводившим первый год в НХЛ, дошел до финала Кубка Стэнли (а сам Галлан был признан лучшим тренером сезона). В 2021 году со сборной Канады взял золото чемпионата мира, в четвертьфинале обыграв Россию (2:1 ОТ).
В следующих двух сезонах он довольно неплохо работал в «Рейнджерс», однажды дойдя до финала Восточной конференции. Но после вылета в первом раунде плей-офф-2023 Галлан был отправлен в отставку, а других предложений от клубов НХЛ с тех пор не получил. Этим летом он принял предложение от базирующегося в Санкт-Петербурге «Шанхай Дрэгонс», подписав с китайской командой двухлетний контракт. И, несмотря на очень сжатые сроки для подготовки хоккеистов, неплохо стартовал с «драконами» в сезоне FONBET КХЛ — три победы в семи матчах, включая ярчайшую игру со СКА (7:4) и успех во встрече с «Локомотивом» (4:1). О первых впечатлениях от новой лиги и России, решении переехать в новую страну, работе с Артемием Панариным и многом другом Галлан рассказал в большом интервью «СЭ».
В 62 года слишком рано уходить из профессии
— Для вас КХЛ — абсолютно новая лига. Ожидания оправдались?
— Все в новинку. Я никогда раньше не работал в КХЛ, так что учусь сам и вместе с тренерским штабом. Но опыт очень положительный. Я здесь чуть больше месяца — и получаю удовольствие от работы.
— Что-то вас уже удивило?
— Было тяжело добираться на Дальний Восток. Раньше никогда не совершал таких перелетов — сначала десять часов в самолете и спустя еще десять часов после прилета уже матч. Мы только успели перекусить и сразу вышли на лед. Тем не менее в первом матче команда выглядела хорошо, сражалась. А вот последняя встреча, где мы проиграли «Адмиралу» 0:4, получилась заметно слабее. Но парни бились. Главное, что эту поездку мы уже завершили. Это плюс.
— А что касается стиля игры соперников?
— Для тренера это всегда опыт. «Адмирал», к примеру, очень напоминал мне североамериканскую команду: силовой хоккей, движение север — юг, активная игра в чужой зоне. Тогда как первый матч сезона против СКА прошел совсем в другом стиле. Тогда команды дольше контролировали шайбу, много маневрировали, проводили больше комбинаций. Такой хоккей основан на мастерстве. Уже увидел в КХЛ несколько разных стилей. И это здорово — тренеру всегда есть чему научиться.
— После тяжелой поездки на Дальний Восток ваша команда выглядела очень уверенно, особенно в игре с лидером сезона «Торпедо».
— Это был один из наших лучших матчей. Мы сыграли очень здорово, боролись и в целом показали хороший хоккей. У «Торпедо» на тот момент было шесть побед подряд, поэтому готовились к сильному сопернику и были очень довольны тем, как показали себя.
— При этом у меня ощущение, что от «Шанхая» можно требовать большего.
— Я не бываю полностью довольным — таков мой стиль работы. Мы собрали команду очень быстро, поздно выйдя из отпуска. В тренировочный лагерь приехало много новых игроков. Это похоже на ситуацию с клубом-новичком. Нужно было срочно объединить ребят, и они действительно стараются, работают. Каждый день команда становится лучше. Ей есть куда расти.
— Все помнят ваш «Вегас», сформированный с нуля и дошедший до финала Кубка Стэнли. Нынешняя ситуация с «Дрэгонс» чем-то похожа?
— Когда берешься за работу, понимаешь, с чем придется столкнуться. Повезло, что в команде много североамериканских игроков, правила лиги это позволяют. В «Вегасе» многое решило везение. Никто не ожидал, что мы окажемся так хороши. Но главное было другое. Команда поверила в себя и набирала уверенность по ходу сезона, благодаря этому дошла до финала Кубка Стэнли. Здесь надеюсь на похожий сценарий — имею в виду, что наш коллектив сыграется. Дальше посмотрим. Пока из семи матчей мы провели пять очень достойно, в двух были проблемы, но в целом я доволен отдачей и качеством игры. Хотим прибавлять с каждой встречей.
— Последним местом работы до «Шанхая» у вас был «Нью-Йорк Рейнджерс». Переезд в КХЛ — шаг назад?
— В НХЛ я отработал долгие годы, но в последние два сезона работы там не получил. И тут мне позвонили, предложили вариант с переездом в Россию. Мы внутри семьи обсудили и решили попробовать. Пока все очень нравится. Команда, город, сама лига — это оказалось даже лучше, чем я ожидал. В КХЛ много талантливых игроков, сильная конкуренция. Для меня это отличная возможность. Ведь альтернатива была бы сидеть дома и ждать — вдруг позовут в НХЛ?
— Приход в «Шанхай» не билет в один конец, вспоминая историю Пола Мориса, который работал в «Металлурге», а потом вернулся в НХЛ?
— Нет, я не так смотрю на ситуацию. У меня была длинная карьера в НХЛ. Если не получится туда вернуться, это нормально. Мне 62 года. Надо либо уходить на пенсию, либо еще раз попробовать. Я выбрал второе. Это хорошая возможность, рад снова работать. 62 — слишком рано, чтобы уходить из профессии. Хочу получить удовольствие от этой работы и надеюсь, что она продлится несколько лет. Дальше посмотрим.
«СКА Арена» — это уровень НХЛ
— Вы лично знали кого-то из тренеров или игроков, кто раньше работал в КХЛ, прежде чем принять предложение?
— Да, знаю многих ребят лично, и все они хорошие парни. Они говорили, что здесь другая культура, другая лига, но им понравилось. Во многом именно поэтому я и решился приехать. Когда общаешься с теми, кто уже поработал здесь, слышишь только хорошее. КХЛ — отличная лига, к игрокам и тренерам относятся профессионально, уважительно. То, что рассказывают дома, часто сильно отличается от реальности. Когда приезжаешь сам, видишь все своими глазами — и никаких проблем нет. Все на высоком уровне.
— Я разговаривал с канадскими хоккеистами, например с Заком Фукале. Он говорил, что перед тем как подписывать контракт в КХЛ, обзвонил человек двадцать, чтобы узнать максимум мнений. Вы с кем-то советовались?
— Немного. Пообщался с тренером «Авангарда» Дэйвом Барром — мы когда-то вместе играли в «Детройте». Но я не расспрашивал многих. Просто слышал от разных людей: «Тебе понравится, там хорошие условия, отличная возможность». Многие отмечали, что Россия сейчас уже совсем не та, о которой мы раньше думали. Петербург — красивый город, там комфортно жить. Для меня главным было семейное решение. Все-таки когда ты тренируешь — это не туристическая поездка. Я приехал сюда работать и развивать команду, а не бегать и осматривать достопримечательности.
— Но все же, если будет пауза в чемпионате…
— Тогда можно будет немного посмотреть город. В декабре, например, есть перерыв. Вот в такие моменты, думаю, будет возможность уделить время и этому.
— А из того, что уже видели, что вам больше всего понравилось в Санкт-Петербурге?
— Недавно катался на лодке по рекам и каналам вместе с руководством клуба. Было невероятно красиво. Честно, даже не представлял, что в Петербурге столько мостов. Похожую прогулку мы делали и в Москве с менеджментом — тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура, все очень впечатляет. «СКА Арена» — это уровень НХЛ. Наши раздевалки, инфраструктура — все сделано на высочайшем уровне.
— Многие, когда слышат о переезде в Россию, говорят о политической ситуации. Для вас этот фактор имел значение?
— Честно говоря, нет. Все, с кем я общался, говорили, что никаких проблем нет. И когда я сам приехал, был даже удивлен — здесь об этом вообще не слышишь. В жизни, в быту о политических событиях никто не говорит.
— Говорят, что еще в прошлом сезоне у вас были предложения из КХЛ. Это правда?
— Напрямую со мной никто не связывался. Возможно, клубы общались с агентом. Но в прошлом году вообще не рассматривал такой вариант и ждал предложений из НХЛ. Уже этим летом, когда закрылась последняя вакансия в НХЛ, мой агент сказал, что есть интерес от нескольких команд КХЛ. Тогда я и задумался. А почему бы и нет?
— После того как в НХЛ закрылись последние вакансии, вы сами проявили желание уехать в Россию, и переговоры прошли довольно быстро. Это так?
— Да, все верно. Мы с семьей обсудили ситуацию. Последняя вакансия была в «Далласе», и когда там назначили тренера, я понял: либо заканчиваю карьеру, либо принимаю предложение из России. В этот момент мне позвонили из «Дрэгонс». Спросили агента: «Заинтересован ли Жерар?» Я сказал, что да. Мы переговорили и через пару недель решили — пробуем.
Шипачев не дал себе шанса адаптироваться в Северной Америке
— Когда ехали в Россию, какими были ваши ожидания?
— Не знал, чего именно ждать. Знал, что «Куньлунь Ред Стар» когда-то даже выходил в плей-офф, но в каком состоянии команда сейчас — понимания не было. Когда общались перед подписанием контракта, мне сказали, что постараются собрать сильный состав. Его уровень — вопрос открытый. Но сейчас у нас есть крепкая команда, надеемся прогрессировать с каждой игрой. В течение сезона всегда можно добавить новых хоккеистов, но в целом доволен тем, что имеем. Для меня главное — не ставить нереальных задач. Я не требую прямо сейчас выйти в плей-офф или выиграть Кубок Гагарина. Хочу, чтобы команда росла и старалась побеждать в каждом матче.
— Но в матче с «Адмиралом» вас было невозможно не заметить на скамейке, когда вы очень эмоционально реагировали на происходящее.
— Это часть моей работы, такой у меня стиль. Я по натуре эмоциональный, таким же был и игроком. В том матче мы хорошо провели первый период, но дальше начали сдавать, уступили сопернику физически. Мне не понравилось, и я хотел дать понять парням, что мы не должны так действовать. Иногда нужно встряхнуть команду. Иногда эмоции нужны, чтобы ребята получили сигнал — давайте прибавим.
— С российскими судьями проблем не было?
— Честно, нет. Я доволен их работой. Судят так, как принято здесь. Единственная проблема — слишком часто получаем штраф за нарушение численного состава. В Северной Америке разрешают меняться в радиусе трех — пяти метров от скамейки, а здесь нужно четко — шаг в сторону, и это уже нарушение. У нас много ребят, которые впервые играют в КХЛ, поэтому иногда ошибаются. Но это вопрос привычки.
— В составе «Шанхая» сейчас нет больших звезд по меркам КХЛ. Для вас это минус?
— Наоборот. У них есть шанс проявить себя. Посмотрите на пример «Вегаса». Многие ребята раньше играли только в третьем-четвертом звеньях, не выходили в большинстве. Взять Уильяма Карлссона или Райлли Смита — им впервые доверили играть важные минуты. Они засияли, перешли на новый уровень. Вот и здесь я надеюсь, что ребята смогут использовать свой шанс.
— Среди нынешних игроков кто-то напоминает вам хоккеистов, с которыми вы работали в «Вегасе»?
— Это разный уровень. В НХЛ есть суперзвезды, но и здесь хватает очень талантливых ребят, особенно в топ-клубах. Они могут делать вещи, которые меня приятно удивили.
— Но ведь вы обыграли СКА в Петербурге со счетом 7:4.
— В том матче наш вратарь Рибар сыграл блестяще. У соперника было много моментов, но мы лучше реализовали свои шансы. Нам уже удалось победить несколько очень сильных команд — СКА, «Локомотив». Это дорогого стоит.
— Какая игра была для вас лучшей на старте сезона?
— Матч с «Локомотивом». Но и встреча с «Торпедо» была очень близка по уровню.
— Кажется, что для дальнейшего прогресса команде нужно еще три-четыре новых игрока. Согласны?
— Мы можем обсуждать это сколько угодно, но все зависит от руководства. Лично мне нравится наш состав. Хочу, чтобы он становился лучше. Если у владельцев и менеджеров появятся варианты усилиться, они будут рассматривать их. Это нормально. Все хотят прогресса.
— Какой результат в сезоне для вас будет успешным?
— Сейчас об успехе говорить рано. Для меня все ограничивается принципом «игра за игрой». Первая цель — выйти в плей-офф. Мы этого хотим, и у нас есть шанс. Но что будет дальше, второй раунд, третий — сказать невозможно. Мы сыграли только семь матчей. Вижу, что команда постепенно прибавляет. Главное, чтобы процесс продолжался, а каким составом мы закончим сезон — посмотрим.
— Многие игроки, которые провели долгие годы в НХЛ, сравнивают условия — перелеты, питание, базы, арены. Как вам в России?
— У нас здесь нет никаких проблем. Перелеты нормальные, питание отличное, отели хорошие. НХЛ, конечно, — это высший класс, но то, что я увидел в КХЛ, очень близко к этому. Честно, даже лучше, чем я ожидал. Никаких жалоб.
— Удалось встретить старых знакомых? Вы ведь поиграли вместе с российскими хоккеистами.
— Пока нет. Но надеюсь пересечься с Вячеславом Козловым — он сейчас ассистент в одной из команд, а мы вместе играли в «Детройте». Может, встречу и Сергея Федорова.
— Вам есть что вспомнить о времени в «Детройте» с российскими игроками?
— Да. Козлов тогда был совсем молодым парнем, только начинал свой путь в НХЛ, а я уже заканчивал карьеру. Отличный игрок и хороший человек. Рад, что довелось поиграть вместе, и буду счастлив снова увидеться.
— Вадим Шипачев сыграл всего три матча за «Вегас» под вашим руководством, но в России до сих пор остается суперзвездой в 38 лет. Если встретите его здесь, то пообщаетесь?
— Конечно, я бы хотел. Хотя, скажу откровенно, если бы он просто вошел в комнату, может, и не признал бы его сразу. Но видел его на льду на одном из турниров. Отличный игрок, просто в «Вегасе» история сложилась несчастливо. Все закончилось слишком быстро. Он не дал себе шанса адаптироваться. Было тяжело приехать одному в абсолютно новую среду, еще и в «Вегас», где все вокруг другое. Он провел там, что, пару-тройку недель? Очень мало, чтобы привыкнуть.
— Но ведь он даже забил один гол, здесь это обсуждали как событие, а потом все закончилось.
— Да, помню. Возможно, Вадиму нужно было больше поддержки, чтобы влиться в атмосферу. Могу только представить, насколько тяжело ему тогда было. Теперь, надеюсь, удастся пообщаться, перекинуться парой слов, пошутить. На льду он по-прежнему очень хорош.
Смеюсь над ярлыком «тренер старой школы»
— Все знают ваш стиль игры: быстрый, часто вертикальный хоккей. Удается ли перенести его в КХЛ или все же приходится адаптироваться?
— Приходится немного подстраиваться. Вот «Адмирал», с которым мы дважды играли, очень похож по стилю на североамериканские команды. Они много работают, бьются в каждом эпизоде. Может, у них нет такого количества звезд, как у топ-клубов, но они выжимают максимум из своих игроков. Каждый матч против них — это тяжелая битва. У нас же команда более техничная, но физически не самая габаритная. Значит, мы должны компенсировать это скоростью и агрессивным прессингом. В итоге все зависит от состава. Тренерский стиль — это одно, но главная задача — построить игру под тех хоккеистов, которые у тебя есть.
— Логистика КХЛ — всегда испытание. В первом месяце это не так заметно, но на третьем-четвертом появляется усталость. Придется играть более консервативно?
— Конечно, бывают отрезки, когда нужно играть осторожнее — в нейтральной зоне или в обороне. Но это касается всех команд, не только нас. Перелеты длинные, но календарь вполне комфортный. Матчей меньше, чем в НХЛ, больше пауз, поэтому игроки успевают восстановиться.
— Но у «Шанхая» не было нормального тренировочного лагеря, как у остальных.
— Да, мы стартовали позже, и ребята были не в лучших кондициях. Мы, тренеры, тоже. Но сейчас прошло уже больше месяца, сыграно семь матчей — никаких оправданий быть не может. Все знают систему, отработали большинство, меньшинство. Тройки сыгрались, ребята уже чувствуют друг друга. Русские, канадцы, американцы — больше не группы по отдельности, а одна команда. И в этом как раз заключается прелесть хоккея.
— Кто для вас главный советчик в команде?
— В первую очередь, конечно, Майк Келли. Он приехал со мной, мы много лет вместе работаем, он отличный помощник. Но для меня не менее важны и три других человека: тренер вратарей Владимир Куликов, Виктор Игнатьев и Дэвид Немировски. Они прекрасно знают лигу, лидеров соперников, понимают их игровые системы. Это огромная помощь. Плюс они помогают и в бытовых вещах — язык, рестораны, мелочи. Для нас с Майком это очень важно, мы это ценим.
— В Северной Америке о вас часто писали как о специалисте старой школы, стиль которого устарел.
— Мы, тренеры, над этими словами смеемся. Если посмотреть на мои результаты последних лет — два сезона подряд я набирал с «Рейнджерс» больше ста очков, а потом меня увольняли. Сколько тренеров могут похвастаться таким? Но стоит кому-то уволить тренера, сразу говорят о «старой школе и несоответствии современным требованиям». На мой взгляд, это просто удобная отговорка. Я могу ответить своей работой — тем, что мы сделали в «Вегасе», «Рейнджерс», «Флориде». Тренеры с опытом становятся только лучше. Но часть журналистов любит тренера, часть не любит. Вот и появляются ярлыки: «старой школы», «не занимается аналитикой». Все это, честно говоря, полная ерунда.
— Еще писали о том, что вы не уделяете должного внимания продвинутой аналитике.
— СМИ делают свою работу так, как умеют. Кому-то ты нравишься, кому-то нет. Когда говорят, что я «тренер старой школы» и мне тяжело работать с молодыми игроками, — это неправда. Но что я могу ответить? У меня есть друзья-журналисты, которые говорят: «Посмотрите на результаты Жерара Галлана — он выигрывает. Да, Кубок Стэнли не взял, но был в финале, добивался успехов». Это объективно. Остальное — пустые разговоры. Когда я прихожу на собеседование в клуб НХЛ, все прекрасно понимают, кого они приглашают. Если им подходит такой тренер — хорошо. Если нет, я ничего не могу изменить.
— Российские тренеры часто жалуются: с новым поколением тяжелее находить общий язык — соцсети, видеоигры, отвлекающие факторы. Вы сталкиваетесь с этим?
— Нет. Я стараюсь не лезть в личное пространство игроков. Это профессионалы, взрослые люди, у многих семьи, дети. Они знают, что должны готовиться к матчам, это их работа. Если мы замечаем проблему, тогда, конечно, разговариваем и объясняем правила. Это профессиональная лига, мы хотим побеждать каждый вечер, и ты обязан быть готовым. Но пока игроки сами следят за собой, мы им не мешаем. Если перестают — тогда вмешиваемся.
— В России тренерам чаще приходится общаться с игроками индивидуально.
— Да, я это почувствовал. Разница в том, что у нас сейчас 25−26 хоккеистов в заявке. В Северной Америке обычно 22: играет весь состав, кроме одного защитника и одного нападающего. Здесь же больше хоккеистов, и все хотят получать игровое время. Когда они не выходят на лед, злятся. Это нормально, даже хорошо — значит, им не все равно. Но приходится иной раз объяснять свой выбор.
— Что вы им говорите?
— Я всегда честен: «Сейчас для меня это лучший состав на игру». Я не сторонник того, чтобы ради ротации менять людей. Если команда показывает свой лучший хоккей, то именно этот состав и будет играть. Но если кто-то не справляется — тогда шанс получает другой. Все просто. Мы ставим сильнейших по состоянию на конкретный день.
Никогда не хотел унизить Панарина
— Вернемся к «Рейнджерс». Уверен, что после увольнения вы анализировали, что пошло не так.
— «Рейнджерс» выглядели отлично до самого моего увольнения. Два года мы показывали очень хороший хоккей. В первый сезон дошли до третьего раунда плей-офф — от нас этого не ждали.
— То есть это было своего рода перевыполнение плана?
— Да. Во втором сезоне мы набрали 107 очков в регулярке. В первом раунде попали на «Нью-Джерси», у него было 108. Соперник имел преимущество своей площадки. Мы взяли первые два матча, потом они сравняли и в итоге обыграли нас 4−3. Команды были равные, считаю, мы выглядели даже посильнее. Но в хоккее иногда лучшая команда не выигрывает. Руководство, видимо, решило. «Мы ожидали большего». И кого уволить проще всего? Конечно, тренера.
— Самый легкий путь.
— Именно. Что тут поделаешь? На мой взгляд, у нас было 24 месяца работы. Из них 23 с половиной были очень хорошими. Две недели — плохими. Но меня уволили за эти две недели.
— Потому что все помнят только последнее.
— Да. Всех больше всего волнует то, что произошло «только что». Но у людей сложилось впечатление, что все пошло не так и виноват тренер.
— Опыт работы с Артемием Панариным не был для вас исключительно положительным?
— У нас с Артемием было два отличных регулярных чемпионата в «Рейнджерс». Это парень, который каждый день выходит на лед с улыбкой, в хорошем настроении, всегда разговаривает с тренерами. У нас были прекрасные отношения.
— То есть никаких проблем?
— Абсолютно. Единственный момент — один журналист написал, что я якобы опозорил Артемия на командном разборе. Но что значит «опозорил»? Мы как тренеры просто пытались помочь ему заиграть лучше. В плей-офф перед этим у него был тяжелый отрезок, и в серии с «Нью-Джерси» он тоже не показывал свой уровень регулярки, так что мы старались его подтолкнуть. Я никогда не хотел кого-то унизить. На видео показал ему эпизод, где он должен был сыграть иначе — пройти через зону, выполнить другое движение. Это рабочий процесс, не больше.
— Но вы понимали, что от Панарина ждут именно такого хоккея и в Кубке Стэнли?
— Плей-офф — это совсем другой хоккей. Дело не в том, что Артемий боится жесткости. Нет, это не так. Но соперники прекрасно знают, кто в нашей команде лидер, и стараются постоянно держать его рядом, бить, цеплять. Пространства меньше, времени меньше, и суперзвездным игрокам бывает очень тяжело. Для меня Панарин — отличный парень, прекрасный игрок. Но на него было колоссальное давление все два года. «Рейнджерс» — это клуб, где всегда ждут Кубок Стэнли, и последние сезоны команда была очень близка к нему. Но если не выигрываешь, то происходят перемены.
— Что скажете о Шестеркине?
— Игорь — топ. Для меня он в тройке лучших вратарей НХЛ. Спокойный парень, улыбается, делает свою работу. Он дает команде шанс на победу в каждом матче. Да, в плей-офф иногда бывало, что Игорь нервничал, но в целом это элитный голкипер, который уже доказал свой уровень и заслужил большой контракт.
— Четыре года назад в четвертьфинале чемпионата мира вы со сборной Канады остановили российскую команду, а потом забрали золото.
— Честно говоря, мы сами были удивлены, так как вообще еле-еле попали в плей-офф, начав турнир очень слабо. Кажется, 0:3, и заняли последнее место в группе из тех, кто прошел дальше. В четвертьфинале сразу досталась Россия — главная команда турнира. Но именно тогда провели лучший матч, наш вратарь сыграл здорово, а в овертайме мы забили потрясающий гол.
— Для многих это стало шоком.
— У нас тогда не было больших звезд. Это ведь был ковидный год, многие просто не поехали. Были Коннор Браун, Трой Стэтчер… Главной звездой в итоге стал Эндрю Манджапане. Он приехал последним и очень изменил команду, забивал важные голы.
Мы действительно начали очень тяжело, но потом все превратилось в настоящую сказку: обыграли Россию, потом США, а в финале — Финляндию, тоже в овертайме. Ожидали ли такого? Нет. Но в плей-офф показали очень хороший хоккей.
— Эта история из вашей карьеры тренера самая особенная?
— Одна из лучших. Еще выход в финал Кубка Стэнли в первый сезон «Вегаса». Если говорить о тренерской карьере, то тот год был действительно уникальным.
Михаил Зислис