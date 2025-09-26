Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
2.06
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
27.09
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

«Барыс» подписал канадца с опытом игры за сборную и в НХЛ

«Барыс» подписал односторонний контракт с опытным канадским защитником Тайлером Уозерспуном на один сезон — до 31 мая 2026 года, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Опыт в АХЛ и НХЛ

Уозерспун провёл в АХЛ более 700 матчей, а также успел сыграть 36 встреч в Национальной хоккейной лиге. В 2022 году он выступил за сборную Канады на Олимпийских играх в Пекине.

Последний клуб — «Лаваль Рокет»

Прошлый сезон защитник провёл в фарм-клубе «Монреаля» — «Лаваль Рокет». В 79 матчах (включая 7 игр плей-офф) он набрал 18 очков: 2 гола и 16 результативных передач.

Профиль игрока

Дата рождения: 12.03.1993
Амплуа: защитник
Рост: 188 см
Вес: 94 кг
Хват: левый.

Положение «Барыса»

Астанчане занимают предпоследнее, 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 7 очков после восьми матчей. Следующую игру «Барыс» проведёт дома против новосибирской «Сибири» 27 сентября.