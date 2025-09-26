«Когда Овечкин побил рекорд, маленький ребенок внутри меня был счастлив». Интервью нового суперснайпера КХЛ

Алекс Лимож
Родился 16 сентября 1997 года в Боулдере, Колорадо, США.
Карьера: 2017−2021 — выступал за команду Университета штата Пенсильвания, 2021−2025 — играл в АХЛ за команды «Сан-Диего Галлз», «Манитоба Мус» и «Херши Бэрс», 2025 — н. в. — минское «Динамо».
Достижения: лучший бомбардир NCAA (2018/19), обладатель Кубка Колдера (2023/24).
Американский нападающий Алекс Лимож перешел в минское «Динамо» перед началом нынешнего сезона, но уже успел заявить о себе в КХЛ, забросив шесть шайб в первых пяти матчах. В большом интервью «СЭ» Лимож рассказал о переезде в Минск, новом клубе, общении с Александром Овечкиным и чемпионстве в АХЛ с «Херши».
Квартальнов — азартный тренер, максималист
— Мы общаемся в Петербурге, до этого вы успели посмотреть Москву, Омск и Нижнекамск. Как вам Россия?
— Города отличаются друг от друга. Я много слышал о Москве и Санкт-Петербурге, эти города меня впечатлили. Мне нравится смотреть на местные достопримечательности, делать фотографии. У меня было не так много времени, чтобы посмотреть все города, но в будущем это было бы очень интересно.
— В прошлом сезоне «Динамо» задало высокую планку, выйдя во второй раунд плей-офф. Уже ощущаете давление, связанное с повышенными ожиданиями со стороны болельщиков и клуба в новом чемпионате?
— Мы не испытываем давления, потому что сейчас наша первостепенная цель — набрать как можно больше очков в регулярном чемпионате. Важно, чтобы мы осознали, что из себя представляем как команда, и нашли химию между собой. Все возлагают большие надежды на этот сезон, стремясь как минимум повторить, а в идеале — превзойти прошлогодние достижения.
— Судя по вашей статистике, адаптация к КХЛ прошла очень легко и быстро. Это действительно так? Что помогло начать набирать очки без какой-то акклиматизации к российскому хоккею?
— Здорово, что я смог так быстро набрать свои первые очки, но я по-прежнему привыкаю к новой лиге. Мои партнеры по звену очень помогают мне, направляют меня на правильные позиции. Я очень рад, что смог достичь успеха уже на старте сезона.
— Как вы можете охарактеризовать свою игру в звене с Пинчуком и Энасом? Вы сразу нашли с ними химию? Насколько комфортно вам вместе на площадке?
— Мы с ребятами на одной волне, одинаково видим игру. Каждый из нас хорош в разных аспектах, и это еще больше помогает нам понимать друг друга на льду. Мне очень нравится играть в одном звене с такими талантливыми игроками.
— Совпали ли ожидания от КХЛ с реальностью? Чего ждали, когда сюда ехали? Как описывали эту лигу и российский хоккей другие?
— В моей ситуации было сложно строить какие-то ожидания, потому что выступление в КХЛ — это уникальный опыт, которого у меня никогда не было. Я очень быстро принял решение переехать в Минск. Знал только то, что КХЛ — это вторая по уровню лига в мире, и мои знакомые, которые тут играют, рассказывали, что им очень нравится.
— Как бы вы описали игровой стиль «Динамо»?
— Исходя из тренерских установок, я понял, что они хотят видеть быстрый хоккей с качественным контролем игры и минимальными потерями шайбы. Мы стремимся к быстрому и энергичному хоккею.
— Что самое главное в хоккее Квартальнова?
— Самое главное — это побеждать. Квартальнов — очень азартный тренер, настоящий максималист. Я прочувствовал это на первой тренировке, когда он просил чаще бросать по воротам. Он очень заряжен на победы, именно поэтому он так успешен в лиге.
— Расскажите об атмосфере в команде.
— Атмосфера в команде потрясающая. На бумаге может показаться, что у нас разрозненный состав из-за большого количества легионеров, но такого разделения нет. Местные ребята учат нас русским и белорусским словам, а мы учим их английскому языку. Мы отлично контактируем между собой.
— В основном общаетесь с легионерами?
— Да, я больше общаюсь с легионерами. Мы живем в одном доме, помогаем друг другу с адаптацией и бытовыми вопросами. Меня часто консультируют иностранные ребята, которые уже проводят не первый сезон в КХЛ. Я также общаюсь с белорусскими партнерами, так как они лучше знают город и культурные особенности.
— Вы забросили несколько шайб с пятака. Где вы так прокачали навык игры под воротами?
— Главный секрет — это усердные тренировки. С самого детства я уделял этому компоненту много внимания. Самое главное — это отправить шайбу в ворота, и игра на пятаке — это один из самых эффективных способов. Это больше не про «физику», а про ум.
Не теряю надежды попасть в НХЛ
— Как вы оказались в «Динамо»? Были ли одним из аргументов перехода сюда личные приглашения от знакомых иностранцев?
— Я был знаком с некоторыми ребятами из минского «Динамо», и они повлияли на мой переход, так как активно звали меня в команду. Они рассказывали много хорошего о Минске и команде. Другие ребята из КХЛ тоже подтверждали это и говорили, что Минск — это лучшее место для игры. Я также провел свое исследование, изучил стиль игры минского «Динамо» и его состав. Рад, что принял решение переехать сюда.
— Рассказывали ли они что-то такое о КХЛ, России или Белоруссии, что в моменте заставило задуматься о своем решении?
— Я не хотел делать шаг назад в своей карьере, поэтому предложение из КХЛ оказалось удачным вариантом. Чем больше я узнавал об этой лиге, тем больше убеждался в правильности своего решения. Сэм Энас рассказывал мне много хорошего о жизни в Белоруссии, так что я тоже захотел получить этот опыт.
— Как состоялся разговор с Дмитрием Квартальновым при переходе?
— Да, мы разговаривали с Квартальновым. Как я уже говорил, он очень азартный тренер, который хочет побеждать. То же самое я могу сказать про себя: я люблю побеждать и делать все для этого. Мы хотим превзойти результат прошлогоднего плей-офф, и я хочу стать частью этой истории.
— Какой Дмитрий Вячеславович тренер и человек?
— Я не так долго с ним работаю, но он очень жизнерадостный. Дмитрий Вячеславович всегда открыт для вопросов, любит разговаривать и шутить в раздевалке. Во время матчей он становится более сосредоточенным и требует от нас полной отдачи. Интересно смотреть на игру его глазами.
— Квартальнов очень эмоциональный, в этом плане его можно сравнить с кем-то из тренеров НХЛ?
— Квартальнов — самый эмоциональный тренер, с кем мне приходилось работать.
— У вас были другие предложения из других лиг или предложение остаться в «Херши»? Почему выбрали КХЛ? Предложение минского «Динамо» наверняка было не единственным в Европе.
— Из всех европейских предложений я рассматривал только КХЛ. Я хотел попробовать свои силы во второй лиге мира. Были предложения от других клубов, но я отдал приоритет Минску.
— Рассматриваете КХЛ как трамплин для НХЛ?
— Я всегда мечтал играть в НХЛ и все еще не теряю надежды попасть туда. Так или иначе, я очень рад быть здесь. Посмотрим, что будет в конце сезона, но сейчас я сфокусирован только на «Динамо» и на том, чтобы побеждать вместе с командой.
— Как сейчас смотрят на КХЛ из Северной Америки?
— Сейчас отношение к КХЛ в Северной Америке стало гораздо лучше. Для многих иностранцев предложение из КХЛ — это хорошая возможность для развития карьеры. Не зря многие североамериканцы оказываются здесь.
— Какие отличия в стиле игры и атмосфере вы заметили между АХЛ и КХЛ?
— Лиги отличаются друг от друга. В КХЛ конкуренция более ощутима. Здесь невозможно прогнозировать результат на сто процентов. Когда я играл в «Херши», то порой мы были уверены, что сегодня победим.
— Вам комфортно в комбинационном хоккее КХЛ? Некоторые легионеры долго перестраиваются после АХЛ, где игра более силовая и прямолинейная.
— Да, в АХЛ более силовой хоккей. В КХЛ многое решают мастерство, комбинации и индивидуальные навыки. Здесь более умная игра, постоянно приходится искать пространство. Сейчас стараюсь адаптироваться и привнести нотку североамериканского стиля в нашу игру.
— Какие цели ставите перед собой в КХЛ?
— Для меня важно показывать стабильный результат в каждой игре, потому что в АХЛ у меня были с этим проблемы. В течение сезона случались как результативные периоды, так и отрезки, когда не удавалось отличиться. Я хочу стать тем, на кого могут положиться мои напарники. Это моя индивидуальная цель. Для меня первостепенны командные цели, а личные достижения придут вместе с успехами клуба.
Мне говорили, что я слишком медленный
— Некоторые легионеры не хотят кардинально менять свою жизнь в 30 лет. В чем была ваша мотивация приехать в КХЛ в таком возрасте?
— В последнее время АХЛ изменилась: правила поменялись, приоритет отдали молодежи, а я стал взрослым игроком. Именно поэтому я думаю, что предложение КХЛ стало для меня идеальным вариантом для продолжения карьеры. Моя цель прямо сейчас — выкладываться на максимум и показывать свою лучшую игру.
— Можно ли сказать, что к переезду в КХЛ подтолкнуло то, что вы устали ждать подъема в «Вашингтон»?
— Да, я всегда надеялся, что смогу сыграть за «Вашингтон» и осуществить свою детскую мечту, так как я вырос на играх этой команды.
— Как вы сами считаете, почему на протяжении стольких лет так и не получили доверия от тренеров в НХЛ?
— Мне говорили, что мое катание не соответствует стандартам в НХЛ. Было тяжело слышать это, потому что я работаю над этим компонентом всю свою жизнь. Но это нормально, я просто продолжаю усердно тренироваться.
— По каким параметрам ваше катание не подходило для игры в НХЛ? Были ли какие-то объяснения?
— Мне всегда говорили, что я слишком медленный. Сейчас мне очень нравится то, с какой скоростью я зашел в КХЛ. Дальше будет видно.
— НХЛ — это цель или уже перевернутая страница?
— НХЛ всегда будет моей целью, поскольку это то, ради чего я работаю всю свою жизнь.
— Как семья отнеслась к вашему решению переехать?
— Для них это было сюрпризом, они испытали целый спектр эмоций. Семья поддержала мой выбор, так как они хотят лучшего для меня. Я постоянно на связи с родными, чтобы они знали, что у меня все хорошо.
— Минск стал популярным направлением для игроков из системы «Вашингтона». Почему, по вашему мнению, именно «Динамо» привлекает столько американцев?
— Минское «Динамо» — клуб с хорошей репутацией. Сейчас идеальное время, чтобы играть в этой команде, потому что здесь собран отличный коллектив, который способен добиться больших успехов. Для любого хоккеиста важно побеждать и становиться частью чего-то особенного.
— Что вы знали о Белоруссии до поездки?
— Немного. Я был знаком с некоторыми ребятами из минского «Динамо», но практически ничего не знал о стране. Сейчас мне очень интересно узнавать культуру Белоруссии.
— Успели ли вы познакомиться с Минском и его культурой? Что вам больше всего запомнилось?
— Меня впечатлила еда, мы часто посещаем рестораны с партнерами по команде. Любим гулять по центру города.
— Успели попробовать драники?
— Да, это мое любимое блюдо, мне очень нравится.
— Многие хоккеисты, вернувшиеся в КХЛ из НХЛ, отмечают, что в России и Белоруссии фрукты и овощи более сочные, в то время как в Америке они какие-то более безвкусные, как пластиковые. Не замечали такого?
— Это одна из первых вещей, которую я заметил. Я люблю фрукты, поэтому сразу обратил внимание на большую разницу. Даже внешний вид отличается.
— Уже выучили русские слова? А плохие слова все знаете? Может, уже знали что-то по АХЛ, если играли с русскими.
— Я знаю немного базовых слов, чаще всего использую «спасибо». Русские плохие слова? В раздевалке я слышу от ребят, они запоминаются.
Рос на играх Овечкина
— В тренинг-кемпах «Вашингтона» вы наверняка пересекались на льду с Александром Овечкиным. Что удалось вынести из тренировок и общения с ним?
— Да, мы пересекались с ним в тренинг-кемпах. Это ощущалось так, будто сбылась моя мечта, потому что я рос на его играх. Он величайший снайпер в истории. В жизни он такой же позитивный, как в социальных сетях. Это уникальный опыт.
— Когда он побил рекорд Гретцки, вся система «Вашингтона» стояла на ушах? Город праздновал?
— Да, все сошли с ума, в хорошем смысле. Перед тем как он побил рекорд, мы наблюдали за каждой игрой «Вашингтона». Никто не мог подумать, что кто-то сможет превзойти достижение Гретцки. Маленький ребенок внутри меня был счастлив.
— Вы выиграли Кубок Колдера в 2024 году с «Херши» — это стало важным доказательством того, что на уровне АХЛ вы уже всего достигли и пора двигаться дальше?
— Это было невероятно, один из лучших моментов в моей карьере. Не каждый год удается завоевать главный трофей лиги. Я навсегда запомню тот день. У нас был отличный коллектив, с этим связано много воспоминаний. В память об этом я решил сделать татуировку.
— Что помогло прийти к чемпионству? Почему «Херши» был так хорош?
— Главный секрет в том, что у нас был отличный коллектив. Мы верили друг в друга, каждый игрок осознавал свою роль на льду и четко выполнял тренерскую установку.
— С чем можете сравнить эмоции от завоевания этого трофея?
— Я никогда не испытывал ничего подобного. Это то самое чувство, с которым ты не хочешь расставаться и надеешься испытать его вновь. Я думаю, что многие игроки продолжают играть в хоккей, чтобы испытать подобные эмоции.
— Как отмечали победу?
— Было много пива. Мы провели веселую неделю вместе с ребятами, вспоминали истории, которые происходили с нами на протяжении сезона.
— Как провели день с Кубком Колдера? Чем заполняли?
— Это был насыщенный день. Утром я играл в гольф, после привез кубок на местный каток, где тренируются маленькие дети. Затем поехал с кубком в кинотеатр, поскольку я люблю смотреть фильмы. Ночью у меня была вечеринка с друзьями и семьей.
— Ваша карьера связана с несколькими командами в АХЛ — «Сан-Диего Галлз», «Херши». Какой опыт из разных клубов оказался самым ценным?
— Я научился многому на каждом этапе своей карьеры. «Херши» был самым важным клубом на моем пути становления как профессионального игрока. Я был лидером в команде, поэтому у меня была дополнительная ответственность, так как я должен был показывать результат и помогать молодым игрокам.
— Чемпионский опыт очень пригодится вам на новом месте. Что нужно делать вам и самой команде, чтобы в конце сезона «Динамо» праздновало победу в Кубке Гагарина?
— Сейчас только начало регулярного чемпионата, поэтому рано что-то говорить. Нам нужно привыкнуть к системе, прогрессировать от игры к игре, развиваться и прислушиваться к тренерскому штабу. Мне нравится то, как выглядит наша команда. Мы должны биться друг за друга, чтобы добиться успеха.
Екатерина Смирнова