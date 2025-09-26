Худший клуб КХЛ проиграл седьмой подряд матч

В составе победителей шайбы забросили Ник Меркли (2-я минута), Гейдж Куинни (3, 34) и Спенсер Фу (57). У проигравших отличился Андрей Чивилев (54).
«Лада» после победы в первом матче сезона проиграла уже седьмой раз подряд. На прошлой неделе тольяттинцы сменили главного тренера (Павел Десятков вместо Бориса Миронова), но побед так и нет.
«Шанхай» набрал 10 очков в восьми матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Лада» с тремя очками расположилась на последней строчке в конференции и во всей КХЛ.
В следующем матче «Лада» 28 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Шанхай Дрэгонс» в тот же день в гостях встретится со столичным «Спартаком».
Павел Десятков
Жерар Галлан
Александр Трушков
(00:00-02:08)
Андрей Кареев
Максим Третьяк
(02:08-10:06)
Максим Третьяк
(10:15-56:23)
Максим Третьяк
(c 56:39)
00:34
Андрей Чивилев
01:28
Ник Меркли
(Адам Кленденинг, Гейдж Куинни)
01:28
Командный штраф
02:08
Адам Кленденинг
(Райан Спунер, Борна Рендулич)
09:05
Райли Саттер
10:15
Адам Кленденинг
16:13
Владислав Валенцов
32:57
Данил Башкиров
33:07
Гейдж Куинни
(Райан Спунер, Борна Рендулич)
46:22
Егор Чезганов
53:15
Андрей Чивилев
(Иван Романов, Дмитрий Кугрышев)
55:47
Андрей Чивилев
55:47
Ник Меркли
56:39
Спенсер Фу
(Райли Саттер, Дойл Сомерби)
57:30
Евгений Грошев
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
