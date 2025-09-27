Шипачев оформил дубль в победном матче «Динамо» против «Северстали»

В пятницу, 26 сентября, подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Северсталью», за которую в этом матче сыграли белорусы Даниил Бокун и Александр Скоренов. В состав «зубров» вернулся защитник Брэди Лайл, не выходивший на лед в пяти предыдущих матчах. В стартовой трети минчане трижды играли в меньшинстве, но все попытки реализации лишнего оказались для гостей неудачными. Тем не менее, лидерами на перерыв ушли именно хоккеисты из Череповца, которые открыли счет на 12-й минуте поединка.