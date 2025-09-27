Ричмонд
Шипачев оформил дубль в победном матче «Динамо» против «Северстали»

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продлили победную серию на родном льду в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: nhl.com/goldenknights

В пятницу, 26 сентября, подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Северсталью», за которую в этом матче сыграли белорусы Даниил Бокун и Александр Скоренов. В состав «зубров» вернулся защитник Брэди Лайл, не выходивший на лед в пяти предыдущих матчах. В стартовой трети минчане трижды играли в меньшинстве, но все попытки реализации лишнего оказались для гостей неудачными. Тем не менее, лидерами на перерыв ушли именно хоккеисты из Череповца, которые открыли счет на 12-й минуте поединка.

Динамовцы отыгрались в середине второго периода: после передачи Егора Борикова из-за ворот точный бросок из левого круга вбрасывания нанес Роб Хэмилтон. Спустя всего две минуты хозяева были уже впереди — при игре в большинстве отличился Вадим Шипачев, для которого эта шайба стала первой в нынешнем сезоне. Ближе к концу игрового отрезка минчан огорчил бывший игрок клуба Янни Калдис, но уже через 40 секунд Шипачев снова вывел «зубров» вперед. Во второй раз ассистентом тезки выступил Вадим Мороз.

В заключительной трети цифры на табло изменились лишь однажды, когда пустые ворота череповчан поразил Виталий Пинчук. Итог игры — 4:2 в пользу «Динамо». Столичный клуб закрепился на третьем месте Запада, набрав 12 очков в восьми матчах. Домашняя серия «зубров» продолжится 29 сентября — в Минск приедет действующий обладатель Кубка Гагарина и текущий лидер конференции ярославский «Локомотив».

Динамо Мн
4:2
0:1, 3:1, 1:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
26.09.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Андрей Козырев
Вратари
Закари Фукале
Александр Самойлов
(00:00-57:36)
Александр Самойлов
(58:21-58:40)
1-й период
07:24
Вадим Мороз
11:03
Кирилл Танков
(Никита Камалов, Руслан Абросимов)
14:59
Джош Брук
15:10
Кирилл Пилипенко
18:10
Станислав Галиев
2-й период
25:23
Командный штраф
27:30
Роберт Хэмилтон
(Даниил Липский, Егор Бориков)
28:22
Тимофей Давыдов
29:24
Вадим Шипачев
(Вадим Мороз, Тай Смит)
37:24
Янни Калдис
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
38:08
Вадим Шипачев
(Станислав Галиев, Вадим Мороз)
39:16
Ксавье Уэлле
3-й период
58:21
Виталий Пинчук
Статистика
Динамо Мн
Северсталь
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит