«Локомотив» продлил серию побед в КХЛ до пяти матчей

Основное время встречи в Ярославле завершилось со счетом 2:2 (0:0, 1:0, 1:2). За «Локомотив» шайбы забросили Александр Радулов (22-я минута) и Егор Сурин (50). У «Автомобилиста» отличились Алексей Бывальцев (43) и Роман Горбунов (57). Автором победного гола на первой минуте овертайма стал Мартин Гернат.