«Локомотив» продлил серию побед в КХЛ до пяти матчей

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» благодаря голу в овертайме обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи в Ярославле завершилось со счетом 2:2 (0:0, 1:0, 1:2). За «Локомотив» шайбы забросили Александр Радулов (22-я минута) и Егор Сурин (50). У «Автомобилиста» отличились Алексей Бывальцев (43) и Роман Горбунов (57). Автором победного гола на первой минуте овертайма стал Мартин Гернат.

Нападающий Сурин, который помимо гола отдал голевую передачу, набрал очки в шестом матче подряд (5 голов + 3 передачи).

«Локомотив» одержал победу в пятом матче подряд. Подопечные Боба Хартли, набрав 15 очков, возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. «Автомобилист» с 9 баллами располагается на пятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с минским «Динамо» 29 сентября. В тот же день «Автомобилист» примет казанский «Ак Барс».

В параллельном матче минское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

Локомотив
3:2
0:0, 1:0, 1:2
ОТ
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
26.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7784 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Николай Заварухин
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-60:22)
Владимир Галкин
(00:00-55:54)
Владимир Галкин
(56:07-60:22)
1-й период
02:33
Максим Тарасов
18:42
Илья Николаев
2-й период
21:55
Александр Радулов
(Егор Сурин, Александр Елесин)
25:13
Даниил Мисюль
29:48
Даниил Мисюль
33:04
Рушан Рафиков
33:04
Роман Горбунов
33:58
Степан Хрипунов
36:24
Роман Горбунов
3-й период
40:38
Максим Шалунов
42:43
Алексей Бывальцев
(Рид Буше, Артем Каштанов)
42:53
Данил Романцев
49:05
Егор Сурин
(Александр Елесин, Георгий Иванов)
54:49
Егор Сурин
56:07
Роман Горбунов
(Семен Кизимов, Александр Шаров)
Овертайм
60:22
Мартин Гернат
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Статистика
Локомотив
Автомобилист
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит