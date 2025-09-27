«Локомотив» продлил серию побед в КХЛ до пяти матчей

Основное время встречи в Ярославле завершилось со счетом 2:2 (0:0, 1:0, 1:2). За «Локомотив» шайбы забросили Александр Радулов (22-я минута) и Егор Сурин (50). У «Автомобилиста» отличились Алексей Бывальцев (43) и Роман Горбунов (57). Автором победного гола на первой минуте овертайма стал Мартин Гернат.
Нападающий Сурин, который помимо гола отдал голевую передачу, набрал очки в шестом матче подряд (5 голов + 3 передачи).
«Локомотив» одержал победу в пятом матче подряд. Подопечные Боба Хартли, набрав 15 очков, возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. «Автомобилист» с 9 баллами располагается на пятой строчке на Востоке.
В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с минским «Динамо» 29 сентября. В тот же день «Автомобилист» примет казанский «Ак Барс».
В параллельном матче минское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).
Боб Хартли
Николай Заварухин
Даниил Исаев
(00:00-60:22)
Владимир Галкин
(00:00-55:54)
Владимир Галкин
(56:07-60:22)
02:33
Максим Тарасов
18:42
Илья Николаев
21:55
Александр Радулов
(Егор Сурин, Александр Елесин)
25:13
Даниил Мисюль
29:48
Даниил Мисюль
33:04
Рушан Рафиков
33:04
Роман Горбунов
33:58
Степан Хрипунов
36:24
Роман Горбунов
40:38
Максим Шалунов
42:43
Алексей Бывальцев
(Рид Буше, Артем Каштанов)
42:53
Данил Романцев
49:05
Егор Сурин
(Александр Елесин, Георгий Иванов)
54:49
Егор Сурин
56:07
Роман Горбунов
(Семен Кизимов, Александр Шаров)
60:22
Мартин Гернат
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит