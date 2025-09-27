Квартальнов о матче с «Северсталью»: в начале нас переигрывали, но мы выстояли и довели до победы

«Непростой матч, в начале нас переигрывали. Соперник хорошо катается, игроки “Северстали” были быстрее. У них интересные исполнители, которые нацелены на ворота. Обороне и голкиперу пришлось тяжело, но мы выстояли. Где-то даже были рады, что только одну пропустили. Потом вошли в игру, стали делать то, что должны. Второй период удался. Определяющим стал гол в большинстве, это нам помогло. В третьем периоде мы отдали инициативу и поработали в обороне. У наших ворот были моменты, но в целом довели до победы без нервотрепки», — сказал Квартальнов.