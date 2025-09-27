Квартальнов о матче с «Северсталью»: в начале нас переигрывали, но мы выстояли и довели до победы

В третьем поединке домашней серии минчане обыграли череповчан со счетом 4:2. Дубль за «зубров» оформил Вадим Шипачев, для которого эти шайбы стали первыми в нынешнем сезоне. По голу добавили Роб Хэмилтон и Виталий Пинчук, Вадим Мороз отдал две результативные передачи.
«Непростой матч, в начале нас переигрывали. Соперник хорошо катается, игроки “Северстали” были быстрее. У них интересные исполнители, которые нацелены на ворота. Обороне и голкиперу пришлось тяжело, но мы выстояли. Где-то даже были рады, что только одну пропустили. Потом вошли в игру, стали делать то, что должны. Второй период удался. Определяющим стал гол в большинстве, это нам помогло. В третьем периоде мы отдали инициативу и поработали в обороне. У наших ворот были моменты, но в целом довели до победы без нервотрепки», — сказал Квартальнов.
На данный момент «Динамо» с 12 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. Следующим соперником «зубров» станет действующий чемпион КХЛ и лидер Запада «Локомотив». Поединок пройдет на «Минск-Арене» 29 сентября, он стартует в 19.30.
Дмитрий Квартальнов
Андрей Козырев
Закари Фукале
Александр Самойлов
(00:00-57:36)
Александр Самойлов
(58:21-58:40)
07:24
Вадим Мороз
11:03
Кирилл Танков
(Никита Камалов, Руслан Абросимов)
14:59
Джош Брук
15:10
Кирилл Пилипенко
18:10
Станислав Галиев
25:23
Командный штраф
27:30
Роберт Хэмилтон
(Даниил Липский, Егор Бориков)
28:22
Тимофей Давыдов
29:24
Вадим Шипачев
(Вадим Мороз, Тай Смит)
37:24
Янни Калдис
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
38:08
Вадим Шипачев
(Станислав Галиев, Вадим Мороз)
39:16
Ксавье Уэлле
58:21
Виталий Пинчук
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит