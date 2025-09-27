Никакой НХЛ! Кузнецов остаётся в КХЛ и будет играть за «Металлург»

А вот в том, что нападающий без проблем найдёт себе работу в России, абсолютно никаких сомнений не возникало. Даже при всех своих трудностях в повторной адаптации к отечественному хоккею, о которых так часто на пресс-конференциях упоминал экс-наставник Евгения в СКА Роман Ротенберг (да и сам игрок об этом тоже говорил), Кузнецов набрал 37 очков в 39 встречах регулярки и ещё три — в шести играх плей-офф. Как ни крути, такой результативностью может похвастаться далеко не каждый.