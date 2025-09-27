Ричмонд
«Спартак» подписал новый контракт с лучшим голкипером МХЛ

Соглашение с 19-летним Ярославом Кузьменко рассчитано на три года.

«Спартак» заключил новый контракт с вратарем Ярославом Кузьменко. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на три года, до конца сезона 2027/28.

В прошлом сезоне воспитанник «красно-белых» стал чемпионом Кубка Харламова в составе молодежки «Спартака», принял участие в Кубке вызова МХЛ, дебютировал в КХЛ, а также был признан лучшим вратарем сезона в МХЛ.

«Спартак» в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает седьмое место в Западной конференции, набрав девять очков в восьми матчах.