«Авангард» обыграл «Салават Юлаев», у уфимцев шестое поражение подряд

Сегодня, 27 сентября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард».

Источник: Антон Вымотов, photo.khl.ru

Сегодня, 27 сентября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена» одержали гости со счётом 5:2.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Александр Жаровский и Владислав Ефремов. За «Авангард» заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Вячеслав Войнов, Семён Чистяков, Эндрю Потуральски и Константин Окулов.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 14 очками после девяти встреч располагается на первой строчке Востока.

Салават Юлаев
2:5
0:3, 1:2, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
27.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8018 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Ги Буше
Вратари
Семен Вязовой
Никита Серебряков
1-й период
11:42
Джованни Фьоре
15:55
Александр Волков
(Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов)
16:30
Вячеслав Войнов
(Иван Игумнов, Дмитрий Рашевский)
18:59
Семен Чистяков
(Николай Прохоркин, Дамир Шарипзянов)
2-й период
25:57
Александр Жаровский
(Григорий Панин, Данил Алалыкин)
26:34
Ярослав Цулыгин
26:34
Павел Леука
31:22
Эндрю Потуральски
(Александр Волков, Максим Лажуа)
35:49
Петр Хохряков
37:17
Константин Окулов
(Максим Лажуа, Дамир Шарипзянов)
3-й период
40:51
Егор Сучков
41:53
Николай Прохоркин
42:55
Владислав Ефремов
(Александр Жаровский)
47:24
Василий Пономарев
48:44
Владислав Ефремов
54:39
Никита Зоркин
Статистика
Салават Юлаев
Авангард
Штрафное время
10
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
