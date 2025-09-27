«Барыс» сотворил двойной камбэк в матче с 10 шайбами

Встреча на льду «Барыс Арены» завершилась со счетом 6:4 в пользу астанчан.
Команда Михаила Кравца испытала проблемы, пропустив две шайбы в первом периоде: в течение шестой минуты Роман Калиниченко и Скотт Уилсон обеспечили преимущество «Сибири» (2:0). На девятой минуте Симон Симонов размочил счет для «Барыса».
В дебюте второго периода Дмитрий Бреус (23 минута) сравнял счет (2:2). Впрочем, почти сразу Никита Сошников вывел гостей вперед, а на 28-й минуте Владислав Кара забросил четвертую шайбу в ворота «Барыса». Впрочем, в середине второго периода Джейк Масси (31) оформил третье взятие ворот новосибирцев, а на 38 минуте Симонов сделал счет 4:4.
Победу хозяева оформили в заключительном периоде: на 49-й минуте Иэн Маккошен впервые в этом мачте вывел «Барыс» вперед. За 16 секунд до финальной сирены Мэйсон Морелли поразил пустые ворота «Сибири» и оформил окончательный результат.
В следующем матче, который состоится 29 сентября «Барыс» примет «Адмирал».
Михаил Кравец
Вадим Епанчинцев
Андрей Шутов
(00:00-27:28)
Луи Доминге
Адам Шил
(c 27:28)
05:04
Роман Калиниченко
(Федор Гордеев, Архип Неколенко)
05:38
Скотт Уилсон
08:12
Семен Симонов
(Джейк Мэсси, Кирилл Савицкий)
17:12
Сергей Широков
22:40
Дмитрий Бреус
23:37
Никита Сошников
(Владимир Ткачев)
27:28
Владислав Кара
(Чэйз Приски, Александр Першаков)
30:56
Джейк Мэсси
(Владимир Волков, Всеволод Логвин)
37:46
Семен Симонов
(Райлли Уолш, Адиль Бекетаев)
39:13
Алихан Омирбеков
48:10
Иан Маккошен
48:16
Динмухамед Кайыржан
50:24
Сергей Широков
54:48
Майк Веккионе
58:48
Владимир Бутузов
59:44
Мэйсон Морелли
(Эмиль Галимов, Джейк Мэсси)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит