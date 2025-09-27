«Барыс» сотворил двойной камбэк в матче с 10 шайбами

В дебюте второго периода Дмитрий Бреус (23 минута) сравнял счет (2:2). Впрочем, почти сразу Никита Сошников вывел гостей вперед, а на 28-й минуте Владислав Кара забросил четвертую шайбу в ворота «Барыса». Впрочем, в середине второго периода Джейк Масси (31) оформил третье взятие ворот новосибирцев, а на 38 минуте Симонов сделал счет 4:4.