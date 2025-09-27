Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
28.09
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

«Нефтехимик» на выезде нанес поражение «Торпедо» в матче КХЛ

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26 «Торпедо» — «Нефтехимик».

Источник: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Встреча завершилась победой «Нефтехимика» со счетом 2:1.

На 10-й минуте нападающий Данил Юртайкин открыл счет в игре и вывел «Нефтехимик» вперед. На 29-й минуте форвард Булат Шафигуллин удвоил преимущество гостей.

На 37-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук смог отыграть одну шайбу.

Торпедо
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
27.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Игорь Гришин
Вратари
Иван Кульбаков
Филипп Долганов
1-й период
09:28
Данил Юртайкин
(Андрей Белозеров, Динар Хафизуллин)
2-й период
28:57
Булат Шафигуллин
(Дамир Жафяров, Владислав Барулин)
36:21
Сергей Гончарук
(Алексей Кручинин, Никита Артамонов)
39:39
Максим Летунов
3-й период
46:07
Алексей Кручинин
46:07
Максим Федотов
46:25
Егор Виноградов
56:55
Михаил Науменков
59:53
Максим Летунов
Статистика
Торпедо
Нефтехимик
Штрафное время
10
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит