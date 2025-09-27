СКА одержал победу в Сочи, Голдобин отдал две голевые передачи

Встреча прошла в Сириусе и завершилась победой петербургского клуба со счетом 4:2.
В составе СКА два голевых паса отдал Николай Голдобин, а Рокко Гримальди отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
Один гол за СКА также забил защитник Бреннан Менелл, который является лучшим снайпером своей команды с 5 шайбами.
Эта победа позволила СКА подняться на 4-е место в Западной конференции КХЛ.
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
27.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 8481 зритель
Главные тренеры
Владимир Крикунов
Игорь Ларионов
Вратари
Павел Хомченко
(00:00-40:00)
Егор Заврагин
Никита Тулинов
(c 40:00)
1-й период
00:12
Михаил Воробьев
15:50
Ноэль Хофенмайер
19:38
Марк Верба
2-й период
29:26
Рокко Гримальди
(Иван Выдренков, Тревор Мерфи)
30:22
Андрей Локтионов
(Сергей Плотников, Николай Голдобин)
32:13
Бреннан Менелл
(Марат Хайруллин, Валентин Зыков)
39:19
Василий Мачулин
39:44
Джозеф Бландизи
(Николай Голдобин, Рокко Гримальди)
3-й период
48:44
Тимур Хафизов
53:33
Рокко Гримальди
55:31
Сергей Сапего
57:13
Артур Тянулин
(Сергей Попов, Жан-Кристоф Боден)
59:19
Тимур Хафизов
(Сергей Попов, Денис Венгрыжановский)
Статистика
Сочи
СКА
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит