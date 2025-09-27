Ричмонд
Кравец — после победы «Барыса» над «Сибирью»: «Будем бороться за место в плей-офф»

Михаил Кравец, главный тренер «Барыса», прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» в матче КХЛ.

Источник: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

"Тяжелая игра, пришлось всё время догонять. Хотя каждую игру у нас один и тот же разговор, настраиваемся на то, чтобы забить первыми, выиграть первый период. Понятно, из-за каких ошибок это не получается, но пока исправить их не удается. Рады, что у команды есть характер. Никто не сдался, все продолжали работать. Все четыре звена друг друга поддерживали и старались вытащить игру. Тем более, так много болельщиков пришло. Ребята хотели доказать и выиграть. Хорошо, что забили столько голов. Для нас это был важный и принципиальный матч с командой, с которой, наверняка, будем бороться за место в плей-офф.

Игра Симнонова? У меня с первого дня вообще никогда с ним не было проблем в плане того, что от него нужно было требовать какой-то специальной работы или отношения. Он достаточно уверенно и качественно работал, и, несмотря на то, что до этого не забивал, Семен очень много хорошей, полезной работы делал и выделялся. И в меньшинстве достаточно хорошо сыграл в предыдущих играх. Кто играет, тому и доверяем. Кто рвётся, кто, может быть, делает ошибки, но тут же ложится под шайбу и исправляет, те люди и будут играть", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Барыс
6:4
1:2, 3:2, 2:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
27.09.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 9170 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Вадим Епанчинцев
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-27:28)
Луи Доминге
Адам Шил
(c 27:28)
1-й период
05:04
Роман Калиниченко
(Архип Неколенко, Федор Гордеев)
05:38
Скотт Уилсон
08:12
Семен Симонов
(Кирилл Савицкий, Джейк Мэсси)
17:12
Сергей Широков
2-й период
22:40
Дмитрий Бреус
23:37
Никита Сошников
(Владимир Ткачев)
27:28
Владислав Кара
(Чэйз Приски, Александр Першаков)
30:56
Джейк Мэсси
(Всеволод Логвин, Владимир Волков)
37:46
Семен Симонов
(Райлли Уолш, Адиль Бекетаев)
39:13
Алихан Омирбеков
3-й период
48:10
Иан Маккошен
48:16
Динмухамед Кайыржан
50:24
Сергей Широков
54:48
Майк Веккионе
58:48
Владимир Бутузов
59:44
Мэйсон Морелли
(Эмиль Галимов, Джейк Мэсси)
Статистика
Барыс
Сибирь
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит