Кравец — после победы «Барыса» над «Сибирью»: «Будем бороться за место в плей-офф»

Игра Симнонова? У меня с первого дня вообще никогда с ним не было проблем в плане того, что от него нужно было требовать какой-то специальной работы или отношения. Он достаточно уверенно и качественно работал, и, несмотря на то, что до этого не забивал, Семен очень много хорошей, полезной работы делал и выделялся. И в меньшинстве достаточно хорошо сыграл в предыдущих играх. Кто играет, тому и доверяем. Кто рвётся, кто, может быть, делает ошибки, но тут же ложится под шайбу и исправляет, те люди и будут играть", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.