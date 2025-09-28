Ричмонд
Маршан — о травме Баркова: он лучший двусторонний хоккеист мира, его невозможно заменить

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан высказался о травме капитана «пантер» Александра Баркова и назвал его лучшим двусторонним хоккеистом мира.

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан высказался о травме капитана «пантер» Александра Баркова и назвал его лучшим двусторонним хоккеистом мира. Ранее стало известно, что Барков порвал крестообразные связки колена и пропустит от семи до девяти месяцев.

«Он лучший двусторонний хоккеист мира, его невозможно заменить. Как команда вы просто стараетесь заполнить дыру, приложив чуть больше усилий, где это возможно», — приводит слова Маршана Sportskeeda.

Напомним, Барков получил тяжёлую травму на тренировке «Флориды» 25 сентября, подвернув ногу после игрового столкновения. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября и завершится в июне 2026 года, поэтому Александр может пропустить его полностью.