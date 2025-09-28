«Прибавлять надо во всём». Нападающий московского «Динамо» Чернов — о старте сезона

— Прибавлять надо во всём, начиная с дисциплины и заканчивая реализацией моментов. Да и под своими воротами играть намного строже. Будем вместе выбираться из той ситуации, в которой мы на старте чемпионата оказались. А по тактике на конкретный матч тренерский штаб подскажет, что делать.