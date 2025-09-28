Натуральный хет-трик Коваленко и пять очков Бучельникова помогли ЦСКА разгромить «Ладу»

В составе победителей главным героем стал форвард Дмитрий Бучельников, отметившийся тремя голами и двумя результативными передачами. Также натуральный хет-трик на счету нападающего Николая Коваленко. Ещё один гол у армейцев забил белорусский игрок атаки Иван Дроздов.