Натуральный хет-трик Коваленко и пять очков Бучельникова помогли ЦСКА разгромить «Ладу»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА уверенно обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 7:2.

Источник: Чемпионат.com

В составе победителей главным героем стал форвард Дмитрий Бучельников, отметившийся тремя голами и двумя результативными передачами. Также натуральный хет-трик на счету нападающего Николая Коваленко. Ещё один гол у армейцев забил белорусский игрок атаки Иван Дроздов.

В составе «Лады» отличились нападающие Райли Савчук и Андрей Чивилёв. Примечательно, что гости вели по ходу встречи 2:0.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Лада» проиграла седьмой матч кряду, осталась с тремя очками и идёт на последнем, 11-м месте Запада.

ЦСКА
7:2
0:1, 4:1, 3:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
28.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Игорь Никитин
Павел Десятков
Вратари
Спенсер Мартин
(00:00-20:49)
Максим Третьяк
Дмитрий Гамзин
(c 20:49)
1-й период
02:57
Никита Михайлов
08:21
Райли Савчук
(Андрей Алтыбармакян, Артем Земченок)
15:00
Виктор Антипин
2-й период
20:49
Андрей Чивилев
(Егор Морозов, Дмитрий Кугрышев)
25:09
Дмитрий Бучельников
(Иван Дроздов)
26:11
Артем Земченок
28:07
Николай Коваленко
(Даниэль Спронг, Никита Нестеров)
29:47
Николай Коваленко
(Дмитрий Бучельников, Даниэль Спронг)
33:42
Иван Романов
37:16
Николай Коваленко
(Даниэль Спронг)
37:24
Егор Морозов
3-й период
44:51
Никита Охотюк
49:50
Алекс Коттон
50:31
Дмитрий Бучельников
(Даниэль Спронг, Денис Зернов)
52:26
Иван Дроздов
(Дмитрий Бучельников, Павел Карнаухов)
53:34
Дмитрий Бучельников
57:02
Иван Патрихаев
Статистика
ЦСКА
Лада
Штрафное время
4
12
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит