Два хет-трика, семь шайб в ворота Третьяка и камбэк после провала канадского голкипера: ЦСКА продлил кошмар «Лады»

«Лада» первой из клубов КХЛ решилась на карательные меры и уволила главного тренера. После четырех поражений в пяти матчах Бориса Миронова сменил Павел Десятков, возглавлявший в прошлом сезоне «Витязь». Рокировкой главного тольяттинцы не ограничились. Еще до отставки команду покинули Александр Хохлачев и Егор Рыков, а уже при Десяткове присоединился защитник Виктор Антипин. Взбодрить коллектив в «Ладе» пытаются по-разному. Пока все методы безуспешны. Очередное — уже восьмое подряд — поражение волжане потерпели в Москве от ЦСКА.
Для гостей матч начался оптимистично. Райли Савчук и Андрей Чивилев уже к 21-й минуте отправили основного вратаря армейцев Спенсера Мартина досматривать игру на скамейку. Проводящий первый сезон в КХЛ канадец пока далек от желанной стабильности. С Мартином в воротах ЦСКА последний раз выиграл еще 10 сентября. После «сухаря» с «Адмиралом» голкипер откровенно тянет команду вниз. Игорь Никитин продолжает верить в него даже после провальных отрезков. Мотив понятен: канадца приглашали не на роль дублера, и чем быстрее он привыкнет к КХЛ, тем лучше для ЦСКА.
Адаптация Мартина затягивается. Такими темпами руководству придется прорабатывать план Б по вратарям. От «Лады» Спенсер получил две шайбы с восьми бросков. Выход на замену Дмитрия Гамзина перевернул матч. Россиянин больше не пропустил, а партнеры быстро сообразили камбэк. ЦСКА был близок к голам и в первом периоде. Прорвало армейцев только во втором отрезке. Они отгрузили несчастной «Ладе» четыре шайбы за 12 минут, а Николай Коваленко отметился натуральным хет-триком. Прекрасно работало большинство: две свои шайбы форвард забросил в формате «пять на четыре». Москвичи подтвердили, что не зря лидируют в КХЛ по этому компоненту.
В сенсацию от «Лады» в Москве не верилось. Но по первому отрезку команда Десяткова была к ней достаточно близка. Случившееся после 25-й минуты вряд ли тренер сможет описать цензурными словами. Тольяттинцы рассыпались: много ошибались в обороне, перестал выручать Максим Третьяк. ЦСКА, не зная жалости, раз за разом наказывал соперника. В итоге зрители увидели и второй хет-трик. Тремя голами также отметился Дмитрий Бучельников. Причем последнюю шайбу он забросил с буллита, который для ЦСКА заработал Ретт Гарднер.
Вратарь Мартин не единственный новичок армейцев, испытывающий трудности с адаптацией. Бучельников, если убрать за скобки матч с «Ладой», буксовал на старте регулярки. В ЦСКА форвард столкнулся с другим уровнем ответственности. Лидер в «Адмирале» или «Витязе» и лидер в клубе — претенденте на Кубок Гагарина — две разные роли. До сегодняшнего вечера Дмитрий сделал только одну передачу, но с волжанами разошелся и набрал 5 (3+2) очков.
Смена тренера в «Ладе» не принесла мгновенного эффекта. С Десятковым на лавке у тольяттинцев четыре поражения подряд. Матч с ЦСКА, конечно, выделяется особенно. Если вернуться в начало сентября, можно вспомнить поражения от СКА и «Локомотива» со счетом 1:6. Семь пробоин волжане в этом сезоне еще не получали. Пока единственный компонент, в котором «Лада» удерживает уверенное первое место в лиге, — количество пропущенных голов. За девять матчей их накопилось уже 43. С такими результатами репрессии высшего руководства могут коснуться не только игроков и тренеров.
Игорь Никитин
Павел Десятков
Спенсер Мартин
