Два хет-трика, семь шайб в ворота Третьяка и камбэк после провала канадского голкипера: ЦСКА продлил кошмар «Лады»

Смена тренера в «Ладе» не принесла мгновенного эффекта. С Десятковым на лавке у тольяттинцев четыре поражения подряд. Матч с ЦСКА, конечно, выделяется особенно. Если вернуться в начало сентября, можно вспомнить поражения от СКА и «Локомотива» со счетом 1:6. Семь пробоин волжане в этом сезоне еще не получали. Пока единственный компонент, в котором «Лада» удерживает уверенное первое место в лиге, — количество пропущенных голов. За девять матчей их накопилось уже 43. С такими результатами репрессии высшего руководства могут коснуться не только игроков и тренеров.