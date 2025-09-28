Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
29.09
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
29.09
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.42
П2
5.80
Хоккей. КХЛ
29.09
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
29.09
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

Два хет-трика, семь шайб в ворота Третьяка и камбэк после провала канадского голкипера: ЦСКА продлил кошмар «Лады»

С новым главным тренером тольяттинцы по-прежнему не могут победить.

Источник: ХК ЦСКА

«Лада» первой из клубов КХЛ решилась на карательные меры и уволила главного тренера. После четырех поражений в пяти матчах Бориса Миронова сменил Павел Десятков, возглавлявший в прошлом сезоне «Витязь». Рокировкой главного тольяттинцы не ограничились. Еще до отставки команду покинули Александр Хохлачев и Егор Рыков, а уже при Десяткове присоединился защитник Виктор Антипин. Взбодрить коллектив в «Ладе» пытаются по-разному. Пока все методы безуспешны. Очередное — уже восьмое подряд — поражение волжане потерпели в Москве от ЦСКА.

Для гостей матч начался оптимистично. Райли Савчук и Андрей Чивилев уже к 21-й минуте отправили основного вратаря армейцев Спенсера Мартина досматривать игру на скамейку. Проводящий первый сезон в КХЛ канадец пока далек от желанной стабильности. С Мартином в воротах ЦСКА последний раз выиграл еще 10 сентября. После «сухаря» с «Адмиралом» голкипер откровенно тянет команду вниз. Игорь Никитин продолжает верить в него даже после провальных отрезков. Мотив понятен: канадца приглашали не на роль дублера, и чем быстрее он привыкнет к КХЛ, тем лучше для ЦСКА.

Адаптация Мартина затягивается. Такими темпами руководству придется прорабатывать план Б по вратарям. От «Лады» Спенсер получил две шайбы с восьми бросков. Выход на замену Дмитрия Гамзина перевернул матч. Россиянин больше не пропустил, а партнеры быстро сообразили камбэк. ЦСКА был близок к голам и в первом периоде. Прорвало армейцев только во втором отрезке. Они отгрузили несчастной «Ладе» четыре шайбы за 12 минут, а Николай Коваленко отметился натуральным хет-триком. Прекрасно работало большинство: две свои шайбы форвард забросил в формате «пять на четыре». Москвичи подтвердили, что не зря лидируют в КХЛ по этому компоненту.

В сенсацию от «Лады» в Москве не верилось. Но по первому отрезку команда Десяткова была к ней достаточно близка. Случившееся после 25-й минуты вряд ли тренер сможет описать цензурными словами. Тольяттинцы рассыпались: много ошибались в обороне, перестал выручать Максим Третьяк. ЦСКА, не зная жалости, раз за разом наказывал соперника. В итоге зрители увидели и второй хет-трик. Тремя голами также отметился Дмитрий Бучельников. Причем последнюю шайбу он забросил с буллита, который для ЦСКА заработал Ретт Гарднер.

Вратарь Мартин не единственный новичок армейцев, испытывающий трудности с адаптацией. Бучельников, если убрать за скобки матч с «Ладой», буксовал на старте регулярки. В ЦСКА форвард столкнулся с другим уровнем ответственности. Лидер в «Адмирале» или «Витязе» и лидер в клубе — претенденте на Кубок Гагарина — две разные роли. До сегодняшнего вечера Дмитрий сделал только одну передачу, но с волжанами разошелся и набрал 5 (3+2) очков.

Смена тренера в «Ладе» не принесла мгновенного эффекта. С Десятковым на лавке у тольяттинцев четыре поражения подряд. Матч с ЦСКА, конечно, выделяется особенно. Если вернуться в начало сентября, можно вспомнить поражения от СКА и «Локомотива» со счетом 1:6. Семь пробоин волжане в этом сезоне еще не получали. Пока единственный компонент, в котором «Лада» удерживает уверенное первое место в лиге, — количество пропущенных голов. За девять матчей их накопилось уже 43. С такими результатами репрессии высшего руководства могут коснуться не только игроков и тренеров.

ЦСКА
7:2
0:1, 4:1, 3:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
28.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 6776 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Павел Десятков
Вратари
Спенсер Мартин
(00:00-20:49)
Максим Третьяк
Дмитрий Гамзин
(c 20:49)
1-й период
02:57
Никита Михайлов
08:21
Райли Савчук
(Андрей Алтыбармакян, Артем Земченок)
15:00
Виктор Антипин
2-й период
20:49
Андрей Чивилев
(Егор Морозов, Дмитрий Кугрышев)
25:09
Дмитрий Бучельников
(Иван Дроздов)
26:11
Артем Земченок
28:07
Николай Коваленко
(Даниэль Спронг, Никита Нестеров)
28:57
Командный штраф
29:47
Николай Коваленко
(Дмитрий Бучельников, Даниэль Спронг)
33:42
Иван Романов
37:16
Николай Коваленко
(Даниэль Спронг)
37:24
Егор Морозов
3-й период
44:51
Никита Охотюк
49:50
Алекс Коттон
50:31
Дмитрий Бучельников
(Даниэль Спронг, Денис Зернов)
52:26
Иван Дроздов
(Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников)
53:34
Дмитрий Бучельников
57:02
Иван Патрихаев
Статистика
ЦСКА
Лада
Штрафное время
4
14
Игра в большинстве
7
2
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит