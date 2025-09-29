Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
7.20
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.46
П2
4.00

ХК «Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Рихардом Паником

«Локомотив» подписал контракт с нападающим Рихардом Паником.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, с 34-летним словацким легионером подписано новое соглашение до конца сезона.

В прошлом году Рихард также присоединился к команде по ходу регулярки — укрепил бригаду большинства и заработал 16 (7+9) очков за 44 матча.

В НХЛ форвард провёл 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего в 521 матче регулярного чемпионата НХЛ Паник набрал 195 очков — забросил 88 шайб и отдал 107 результативных передач. В 20 матчах Кубка Стэнли на его счету пять очков — один гол и четыре результативные передачи.