ХК «Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Рихардом Паником

В НХЛ форвард провёл 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего в 521 матче регулярного чемпионата НХЛ Паник набрал 195 очков — забросил 88 шайб и отдал 107 результативных передач. В 20 матчах Кубка Стэнли на его счету пять очков — один гол и четыре результативные передачи.