Главный провал начала сезона в КХЛ. «Лада» проиграла восемь матчей подряд

Вот только и вопросов к решениям менеджмента «Лады» в межсезонье было немало. В первую очередь по подписаниям легионеров — защитники Коттон, нападающие Дюфур, Лоуренс и Савчук никогда не играли в КХЛ, и в итоге только последний проявляет себя неплохо. Да и назначение главным тренером Бориса Миронова изначально казалось странным решением. Да, в «Тракторе» он был важной частью тренерского штаба Бенуа Гру, в первый же сезон в КХЛ дошедшего до финала, но опыт самостоятельной работы в «Спартаке» для Миронова удачным назвать сложно.