Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.63
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
2
:
Адмирал
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.25
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
86.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
Все коэффициенты
П1
4.20
X
7.10
П2
106.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.13
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.34
П2
4.00

Главный провал начала сезона в КХЛ. «Лада» проиграла восемь матчей подряд

Тольяттинцам не помогает даже смена тренера.

Источник: ХК «Лада»

Межсезонье было для «Лады» многообещающим — после появления нового спонсора, компании «Полипласт», были надежды, что состав команды станет существенно сильнее. На бумаге отчасти это подтвердилось — состав «Лады» пополнили Земченок, Чивилев, Поляков, Обидин, Основин, Хохлачев, Башкиров, а особенно громким получился трансфер Мака Холлоуэлла из «Локомотива». Не пригодившийся Бобу Хартли защитник с зарплатой 60 миллионов рублей в год стал самым дорогим игроком тольяттинцев за долгие годы.

Вот только и вопросов к решениям менеджмента «Лады» в межсезонье было немало. В первую очередь по подписаниям легионеров — защитники Коттон, нападающие Дюфур, Лоуренс и Савчук никогда не играли в КХЛ, и в итоге только последний проявляет себя неплохо. Да и назначение главным тренером Бориса Миронова изначально казалось странным решением. Да, в «Тракторе» он был важной частью тренерского штаба Бенуа Гру, в первый же сезон в КХЛ дошедшего до финала, но опыт самостоятельной работы в «Спартаке» для Миронова удачным назвать сложно.

«Лада» посыпалась с самого начала — после победы в стартовом матче над «Автомобилистом» последовали чувствительные поражения. Возможно, руководство и дало бы еще время Миронову, но игра команды не внушала оптимизма. В итоге специалист проработал на своем посту лишь пять матчей, после чего его заменил Павел Десятков.

И тут возникает главный вопрос: а мог ли что-то оперативно изменить Десятков? Покинули команду защитник Рыков, нападающие Основин, Хохлачев, подписали в оборону Антипина, но игра «Лады» осталась на прежнем уровне. Даже в матче с «Сочи», никак не превосходящим тольяттинцев по подбору игроков: получилось зацепить лишь одно очко.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 4, 28.09.2025, 17:00
ЦСКА
7
Лада
2

В выездной игре с ЦСКА «Лада» начала неплохо, повела 2:0, но хватило тольяттинцев меньше чем на половину игры. Следующими жертвами должны стать канадские нападающие Дюфур и Лоуренс, но как минимум половина команды играет на очень низком уровне — всех-то не разгонишь.

По информации «СЭ», лишиться работы может спортивный директор клуба Сергей Гомоляко — уже сейчас понятно, что трансферная кампания была провалена. Очевидно не хватает игроков с лидерскими качествами — такими, например, как у перебравшегося в Казань Фисенко. А расторгнутый в августе Юртайкин раскрылся в «Нефтехимике» и входит в топ-10 лучших бомбардиров регулярки.

Ставить крест на этом сезоне рано, но пока не видно, за счет чего в Тольятти могут исправить ситуацию. А зная крутой нрав нынешних руководителей клуба по работе в АКМ, можно не сомневаться, что изменений будет предостаточно. Помогут ли они — вот в чем вопрос.

Артур Хайруллин