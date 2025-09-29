Главный провал начала сезона в КХЛ. «Лада» проиграла восемь матчей подряд

Межсезонье было для «Лады» многообещающим — после появления нового спонсора, компании «Полипласт», были надежды, что состав команды станет существенно сильнее. На бумаге отчасти это подтвердилось — состав «Лады» пополнили Земченок, Чивилев, Поляков, Обидин, Основин, Хохлачев, Башкиров, а особенно громким получился трансфер Мака Холлоуэлла из «Локомотива». Не пригодившийся Бобу Хартли защитник с зарплатой 60 миллионов рублей в год стал самым дорогим игроком тольяттинцев за долгие годы.
Вот только и вопросов к решениям менеджмента «Лады» в межсезонье было немало. В первую очередь по подписаниям легионеров — защитники Коттон, нападающие Дюфур, Лоуренс и Савчук никогда не играли в КХЛ, и в итоге только последний проявляет себя неплохо. Да и назначение главным тренером Бориса Миронова изначально казалось странным решением. Да, в «Тракторе» он был важной частью тренерского штаба Бенуа Гру, в первый же сезон в КХЛ дошедшего до финала, но опыт самостоятельной работы в «Спартаке» для Миронова удачным назвать сложно.
«Лада» посыпалась с самого начала — после победы в стартовом матче над «Автомобилистом» последовали чувствительные поражения. Возможно, руководство и дало бы еще время Миронову, но игра команды не внушала оптимизма. В итоге специалист проработал на своем посту лишь пять матчей, после чего его заменил Павел Десятков.
И тут возникает главный вопрос: а мог ли что-то оперативно изменить Десятков? Покинули команду защитник Рыков, нападающие Основин, Хохлачев, подписали в оборону Антипина, но игра «Лады» осталась на прежнем уровне. Даже в матче с «Сочи», никак не превосходящим тольяттинцев по подбору игроков: получилось зацепить лишь одно очко.
В выездной игре с ЦСКА «Лада» начала неплохо, повела 2:0, но хватило тольяттинцев меньше чем на половину игры. Следующими жертвами должны стать канадские нападающие Дюфур и Лоуренс, но как минимум половина команды играет на очень низком уровне — всех-то не разгонишь.
По информации «СЭ», лишиться работы может спортивный директор клуба Сергей Гомоляко — уже сейчас понятно, что трансферная кампания была провалена. Очевидно не хватает игроков с лидерскими качествами — такими, например, как у перебравшегося в Казань Фисенко. А расторгнутый в августе Юртайкин раскрылся в «Нефтехимике» и входит в топ-10 лучших бомбардиров регулярки.
Ставить крест на этом сезоне рано, но пока не видно, за счет чего в Тольятти могут исправить ситуацию. А зная крутой нрав нынешних руководителей клуба по работе в АКМ, можно не сомневаться, что изменений будет предостаточно. Помогут ли они — вот в чем вопрос.
Артур Хайруллин