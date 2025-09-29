«Автомобилист» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Ак Барс»

«Автомобилист» второй раз по ходу сезона обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трех поражений в КХЛ. Екатеринбургский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков. «Ак Барс» идет на седьмой позиции с 9 очками.