Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
1
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
7.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
0
:
Нефтехимик
2
Все коэффициенты
П1
7.25
X
4.80
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
1
:
Торпедо
2
Все коэффициенты
П1
6.06
X
3.38
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

«Автомобилист» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Ак Барс»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл дома казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Джесси Блэкер (4-я минута), Роман Горбунов (19), Данил Романцев (24) и Никита Шашков (59). У «Ак Барса» шайбу забросил Михаил Фисенко (20).

«Автомобилист» второй раз по ходу сезона обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трех поражений в КХЛ. Екатеринбургский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков. «Ак Барс» идет на седьмой позиции с 9 очками.

«Ак Барс» в следующем матче примет хабаровский «Амур» 3 октября, «Автомобилист» двумя днями ранее также дома сыграет против «Амура».

В другом матче магнитогорский «Металлург» выиграл у новосибирской «Сибири» — 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).

Автомобилист
4:1
2:1, 1:0, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
29.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 9672 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Евгений Аликин
Тимур Билялов
(00:00-54:16)
Тимур Билялов
(c 58:20)
1-й период
03:27
Джесси Блэкер
(Алексей Бывальцев, Даниил Карпович)
08:14
Артемий Князев
14:00
Юрий Паутов
18:40
Роман Горбунов
(Алексей Бывальцев, Ярослав Бусыгин)
19:09
Михаил Фисенко
(Алексей Марченко, Дмитрий Кателевский)
2-й период
23:35
Даниил Карпович
23:49
Данил Романцев
(Джесси Блэкер, Степан Хрипунов)
25:02
Никита Лямкин
26:15
Илья Сафонов
3-й период
46:39
Брэндон Биро
58:20
Никита Шашков
(Джесси Блэкер, Данил Романцев)
59:59
Владимир Алистров
Статистика
Автомобилист
Ак Барс
Штрафное время
4
8
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит