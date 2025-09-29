«Автомобилист» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Ак Барс»

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Джесси Блэкер (4-я минута), Роман Горбунов (19), Данил Романцев (24) и Никита Шашков (59). У «Ак Барса» шайбу забросил Михаил Фисенко (20).
«Автомобилист» второй раз по ходу сезона обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трех поражений в КХЛ. Екатеринбургский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков. «Ак Барс» идет на седьмой позиции с 9 очками.
«Ак Барс» в следующем матче примет хабаровский «Амур» 3 октября, «Автомобилист» двумя днями ранее также дома сыграет против «Амура».
В другом матче магнитогорский «Металлург» выиграл у новосибирской «Сибири» — 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).
Николай Заварухин
Анвар Гатиятулин
Евгений Аликин
Тимур Билялов
(00:00-54:16)
Тимур Билялов
(c 58:20)
03:27
Джесси Блэкер
(Алексей Бывальцев, Даниил Карпович)
08:14
Артемий Князев
14:00
Юрий Паутов
18:40
Роман Горбунов
(Алексей Бывальцев, Ярослав Бусыгин)
19:09
Михаил Фисенко
(Алексей Марченко, Дмитрий Кателевский)
23:35
Даниил Карпович
23:49
Данил Романцев
(Джесси Блэкер, Степан Хрипунов)
25:02
Никита Лямкин
26:15
Илья Сафонов
46:39
Брэндон Биро
58:20
Никита Шашков
(Джесси Блэкер, Данил Романцев)
59:59
Владимир Алистров
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит