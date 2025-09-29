«Барыс» одержал вторую победу подряд после битвы с «Ак Барсом» в КХЛ

Первый период оказался безголевым. Во втором отрезке игры астанчане распечатали ворота гостей: на 27-й минуте отличился Мэйсон Морелли. Спустя десять минут Всеволод Логвин совершил голевое действие — 2:0, а окончательный результат подвел Ансар Шайхмедденов, забросивший шайбу под конец третьего периода (58 минута).