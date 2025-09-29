Ричмонд
«Барыс» одержал вторую победу подряд после битвы с «Ак Барсом» в КХЛ

ХК «Барыс» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Астане на льду «Барыс Арены».

Первый период оказался безголевым. Во втором отрезке игры астанчане распечатали ворота гостей: на 27-й минуте отличился Мэйсон Морелли. Спустя десять минут Всеволод Логвин совершил голевое действие — 2:0, а окончательный результат подвел Ансар Шайхмедденов, забросивший шайбу под конец третьего периода (58 минута).

Отметим, что это вторая подряд победа «Барыса». В предыдущей игре астанчане с двойным камбэком обыграли «Сибирь» (6:4). Ранее команда Михаила Кравца уступила дома казанскому «Ак Барсу» (1:2).

Отметим, что в следующем матче «Барыс» 1 октября примет на своем льду ярославский «Локомотив».

Барыс
3:0
0:0, 2:0, 1:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
29.09.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 5560 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Леонид Тамбиев
Вратари
Адам Шил
Адам Хуска
1-й период
17:19
Либор Шулак
2-й период
26:27
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Адам Шил)
27:51
Иван Муранов
37:14
Всеволод Логвин
(Райлли Уолш)
3-й период
43:09
Кайл Олсон
57:04
Ансар Шайхмедденов
(Всеволод Логвин)
Статистика
Барыс
Адмирал
Штрафное время
0
6
Игра в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит