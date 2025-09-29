Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

СКА второй раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова

«Торпедо» в гостях обыграло СКА со счетом 5:2.

Источник: РБК Спорт

Нижегородское «Торпедо» прервало трехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ, обыграв в гостях петербургский СКА со счетом 5:2.

У победителей шайбы забросили Андрей Белевич (14-я минута), Владислав Фирстов (36), Роберт Нарделла (54), Василий Атанасов (58) и Сергей Гончарук (60). Атанасов набрал сотое очко в КХЛ.

У СКА забивали Валентин Зыков (30) и Никита Смирнов (52), а капитан команды Сергей Плотников сделал две результативные передачи и преодолел отметку в 550 набранных очков в КХЛ.

СКА возглавляет Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».

«Торпедо» победило СКА и в первой встрече сезона 8 сентября в Нижнем Новгороде (3:2 после овертайма).

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Автомобилист» — «Ак Барс» — 4:1;
  • «Металлург» — «Сибирь» — 4:3;
  • «Барыс» — «Адмирал» — 3:0.

СКА
2:5
0:1, 1:1, 1:3
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
29.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11286 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Алексей Исаков
Вратари
Егор Заврагин
(00:00-58:00)
Денис Костин
1-й период
13:34
Андрей Белевич
(Бобби Нарделла, Кирилл Воронин)
15:36
Рокко Гримальди
2-й период
23:18
Валентин Зыков
28:33
Андрей Белевич
29:49
Валентин Зыков
(Михаил Воробьев, Сергей Плотников)
31:08
Максим Летунов
31:08
Максим Летунов
35:53
Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Даниил Журавлев)
3-й период
43:52
Сергей Бойков
51:26
Никита Смирнов
(Сергей Плотников, Николай Голдобин)
52:23
Джозеф Бландизи
53:40
Владислав Фирстов
(Бобби Нарделла, Егор Соколов)
57:50
Василий Атанасов
(Максим Летунов, Сергей Гончарук)
59:39
Сергей Гончарук
(Егор Соколов)
Статистика
СКА
Торпедо
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит