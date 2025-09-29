СКА второй раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова

Нижегородское «Торпедо» прервало трехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ, обыграв в гостях петербургский СКА со счетом 5:2.
У победителей шайбы забросили Андрей Белевич (14-я минута), Владислав Фирстов (36), Роберт Нарделла (54), Василий Атанасов (58) и Сергей Гончарук (60). Атанасов набрал сотое очко в КХЛ.
У СКА забивали Валентин Зыков (30) и Никита Смирнов (52), а капитан команды Сергей Плотников сделал две результативные передачи и преодолел отметку в 550 набранных очков в КХЛ.
СКА возглавляет Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».
«Торпедо» победило СКА и в первой встрече сезона 8 сентября в Нижнем Новгороде (3:2 после овертайма).
Результаты других матчей игрового дня:
- «Автомобилист» — «Ак Барс» — 4:1;
- «Металлург» — «Сибирь» — 4:3;
- «Барыс» — «Адмирал» — 3:0.
Игорь Ларионов
Алексей Исаков
Егор Заврагин
(00:00-58:00)
Денис Костин
13:34
Андрей Белевич
(Бобби Нарделла, Кирилл Воронин)
15:36
Рокко Гримальди
23:18
Валентин Зыков
28:33
Андрей Белевич
29:49
Валентин Зыков
(Михаил Воробьев, Сергей Плотников)
31:08
Максим Летунов
31:08
Максим Летунов
35:53
Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Даниил Журавлев)
43:52
Сергей Бойков
51:26
Никита Смирнов
(Сергей Плотников, Николай Голдобин)
52:23
Джозеф Бландизи
53:40
Владислав Фирстов
(Бобби Нарделла, Егор Соколов)
57:50
Василий Атанасов
(Максим Летунов, Сергей Гончарук)
59:39
Сергей Гончарук
(Егор Соколов)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит