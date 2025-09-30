Дмитрий Бучельников: «У Спронга один из самых точных и сильных бросков»

— Постепенно всё лучше и лучше понимаю требования. Игорь Валерьевич постоянно подсказывает, где и как нужно сыграть правильно. И поддерживал меня на протяжении всего этого времени, когда у меня не было голов. Спасибо ему за это. Конечно, всё равно было тяжело из-за отсутствия заброшенных шайб, но, слава Богу, всё это прервалось.