Дмитрий Бучельников: «У Спронга один из самых точных и сильных бросков»

Хоккеист ЦСКА Дмитрий Бучельников — о звездном новичке армейцев, прерванной голевой засухе в КХЛ и урегулировании вопроса с долгами «Витязя».

В последние годы одним из самых талантливых молодых игроков КХЛ показал себя нападающий Дмитрий Бучельников, летом перешедший из снявшегося с соревнования подмосковного «Витязя» в московский ЦСКА. В составе армейцев он тяжело начал сезон, не забросив ни одной шайбы в первых девяти матчах. Но в конце прошлой недели 22-летний хоккеист сумел сделать хет-трик в домашней игре с тольяттинской «Ладой» (7:2), а его команда одержала четвертую победу в чемпионате и после неудачного старта начала приближаться к лидерам Западной конференции.

В интервью «Известиям» Бучельников объяснил, как ему удалось прервать голевую засуху, рассказал об адаптации к системе игры главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, а также поделился впечатлениями от тренировок со звездным новичком армейцев из НХЛ нападающим Даниэлем Спронгом.

— За счет чего удалось забросить сразу три шайбы после того, как провели без голов предыдущие девять матчей?

— Просто работал каждый день, ждал своего шанса. И вот в матче с «Ладой» получилось забить.

— Вы с Николаем Коваленко сделали по хет-трику в этом матче. Видели когда-либо такое, чтобы сразу два хоккеиста одной команды забили по три гола в одной игре?

— Не припомню такого. Случай действительно необычный. Рад за Колю, что он так результативно провел матч. Хочу поблагодарить и своих партнеров по команде, которые помогли мне набрать свои очки. Но главное — это победа ЦСКА. Мы три матча дома до этого отдали, поэтому важно было выиграть сейчас.

— Насколько было сложно психологически провести почти весь сентябрь без голов в КХЛ?

— Конечно, на тебя немного давит, когда ты хочешь проявить себя, но не получается. Это всегда неприятно. Но тут главное терпение. Повторюсь, надо продолжать работать, и всё воздается.

— Когда вы переходили в ЦСКА, многим казалось, что ваш стиль игры не подходит к той жесткой системе, которую ставит команде Игорь Никитин. Во время вашей голевой засухи был соблазн связать с этим все проблемы. В реальности насколько вы адаптировались к требованиям нынешнего тренерского штаба?

— Постепенно всё лучше и лучше понимаю требования. Игорь Валерьевич постоянно подсказывает, где и как нужно сыграть правильно. И поддерживал меня на протяжении всего этого времени, когда у меня не было голов. Спасибо ему за это. Конечно, всё равно было тяжело из-за отсутствия заброшенных шайб, но, слава Богу, всё это прервалось.

— Сложно адаптироваться к такому топ-клубу, как ЦСКА, после «Витязя», который не за трофеи боролся, а максимум за выход в плей-офф?

— Тяжеловато, когда играешь целый год немного в другой хоккей, как это было в «Витязе», а потом переходишь в ЦСКА, где задачи другие — больше надо играть на команду. Это сложно, но, конечно, надо перестраиваться. И потихоньку приходит понимание, что надо делать.

— Какая была обстановка в команде в ходе неудачного старта в целом и из-за большого количества пропущенных шайб?

— Мы старались об этом не думать и просто разбирали свои ошибки. Подробно их разбирали, чтобы больше такого не было.

— После разгромной победы над «Ладой» можно сказать, что полоса неудач преодолена окончательно?

— Нет предела совершенству. Нам нужно отточить все навыки по максимуму. Чтобы побеждать как можно чаще и подниматься в таблице как можно выше.

— Переход Даниэля Спронга в ЦСКА стал одним из самых громких летних трансферов в КХЛ с учетом его недавних успехов в НХЛ.

— Он поиграл в НХЛ. Очевидно, что у него богатый опыт игры за океаном. Конечно, когда есть рядом такие игроки, ты всегда чему-то учишься у них в каких-то аспектах. Нахождение рядом со Спронгом — хорошее для меня подспорье дальше расти как спортсмену.

— Чему в первую очередь пытаетесь у него учиться?

— Наверно, бросок. Он у него один из самых точных, сильных и качественных. И вообще Спронг хорошо видит площадку — отличный плеймейкер.

— Удивлены тому, как ЦСКА вообще сумел его подписать?

— Нет. Почему это должно удивлять?

— Всё-таки в последние годы легионеры такого уровня не часто приезжают в Россию.

— Ну он приехал, захотел перезагрузить карьеру. Не вижу в этом ничего такого необычного. (Улыбается.).

— «Витязь» полностью расплатился с вами по долгам за прошлый сезон?

— Да, перед всей командой закрыли долги буквально три недели назад. Всё выплачено, всё хорошо. Спасибо клубу за то, что ответили за те обещания, которые дали.

Алексей Фомин