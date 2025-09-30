Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Квартальнов: «Конечно, сыграть с чемпионом и победить — это большой плюс для нас. Неплохо играли»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» Минск, подвел итоги матча КХЛ против «Локомотива».

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Конечно, сыграть с чемпионом и победить — это большой плюс для нас. Неплохо играли. Но недоволен первыми десятью минутами третьего периода. Нам нужно подумать над этим. “Локомотив” добавил, но мы что-то встали, перестали кататься, играть, проигрывали всю борьбу. Зак нам очень помог. Мы могли и уступить, но взяли себя в руки, довели до ничьей. Хорошая игра, но вот эти десять минут…

Все линии у нас просели. Мы играли с чемпионом, который делает много правильных вещей, они хорошо обучены. Мы чуть-чуть остановились. Первые смены в третьем периоде поразили нас. Гол мы получили с контратаки. В атаке нужно было сыграть правильнее. Нам нужно разобраться. Бориков? Завтра будет информация. Он не смог продолжить матч. Диц, думаю, будет играть следующий матч. Демченко пока на травме", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Динамо Мн
3:2
0:0, 2:1, 0:1, 0:0
Б
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
29.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Боб Хартли
Вратари
Закари Фукале
(00:00-65:00)
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
1-й период
14:34
Командный штраф
2-й период
20:51
Артур Каюмов
22:00
Ксавье Уэлле
24:30
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Тай Смит)
25:31
Даниил Мисюль
29:20
Мартин Гернат
30:34
Сэм Энас
30:34
Сергей Кузнецов
30:34
Георгий Иванов
30:34
Александр Елесин
31:55
Никита Черепанов
33:39
Вадим Мороз
(Тай Смит)
36:05
Кристиан Хенкель
3-й период
42:02
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Виталий Пинчук
(Динамо Мн)
Статистика
Динамо Мн
Локомотив
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит