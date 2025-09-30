Квартальнов: «Конечно, сыграть с чемпионом и победить — это большой плюс для нас. Неплохо играли»

«Конечно, сыграть с чемпионом и победить — это большой плюс для нас. Неплохо играли. Но недоволен первыми десятью минутами третьего периода. Нам нужно подумать над этим. “Локомотив” добавил, но мы что-то встали, перестали кататься, играть, проигрывали всю борьбу. Зак нам очень помог. Мы могли и уступить, но взяли себя в руки, довели до ничьей. Хорошая игра, но вот эти десять минут…
Все линии у нас просели. Мы играли с чемпионом, который делает много правильных вещей, они хорошо обучены. Мы чуть-чуть остановились. Первые смены в третьем периоде поразили нас. Гол мы получили с контратаки. В атаке нужно было сыграть правильнее. Нам нужно разобраться. Бориков? Завтра будет информация. Он не смог продолжить матч. Диц, думаю, будет играть следующий матч. Демченко пока на травме", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.
Дмитрий Квартальнов
Боб Хартли
Закари Фукале
(00:00-65:00)
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
14:34
Командный штраф
20:51
Артур Каюмов
22:00
Ксавье Уэлле
24:30
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Тай Смит)
25:31
Даниил Мисюль
29:20
Мартин Гернат
30:34
Сэм Энас
30:34
Сергей Кузнецов
30:34
Георгий Иванов
30:34
Александр Елесин
31:55
Никита Черепанов
33:39
Вадим Мороз
(Тай Смит)
36:05
Кристиан Хенкель
42:02
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз)
победный бросок: Виталий Пинчук
(Динамо Мн)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
