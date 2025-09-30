«Ак Барс» в шаге от увольнения Гатиятулина. Но спасёт ли казанцев отставка тренера?

Примерно такие же отзывы были о работе Анвара Гатиятулина и в Челябинске — его команды играют хорошо ровно до того момента, пока не встречают первые трудности. А вот преодолеть их не в состоянии. «Бороться с внутренними демонами» — так обозначил задачу сам специалист. Но как он собирается её решать, ведь важная черта характера Анвара Рафаиловича — упёртость. Он твёрдо стоит на своих решениях и не готов меняться в угоду обстоятельствам. «Эмоциональных решений мы не принимаем», — повторяет он буквально на каждой пресс-конференции. Ровно по этой же причине Гатиятулин не готов отказываться от специалистов из своего штаба, хотя много вопросов накопилось и к тренеру вратарей Георгию Гелашвили, и к Алексею Тертышному, отвечающему за большинство, и к Александру Макрицкому, работающему с защитниками. У них плохой контакт с игроками, их схемы не приносят результата, однако Анвар Рафаилович в них верит.