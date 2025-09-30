Бэбкок едет в «Ак Барс», а Кузнецов — в «Магнитку»? Инсайды Хайруллина

3. Хмелевский был очень близок к переходу из «Салавата Юлаева» в «Авангард»: стороны обо всем договорились (продажа игрока за 200 миллионов рублей), но решили отложить сделку на следующий день. А там подсуетился «Ак Барс», который предложил на 30 миллионов больше, да еще и защитника Уайатта Калинюка в довесок. В переговорах со стороны казанцев активно участвовал президент клуба и его главного спонсора, «Татнефти», Наиль Маганов. Несмотря на сокращение бюджета в нынешнем сезоне, он был уверен в необходимости Хмелевского. Более того — ради подписания с ним контракта в Уфу был отправлен частный самолет «Татнефти» (на нем как раз и увезли Калинюка).