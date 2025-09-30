Бэбкок едет в «Ак Барс», а Кузнецов — в «Магнитку»? Инсайды Хайруллина

1. Мы могли долго вспоминать горячее межсезонье с обилием ярких событий, но последние недели заставили забыть лето — клубы КХЛ подожгли информационное поле. Трансферная сага Александра Хмелевского, потенциальная отставка тренера в «Ак Барсе», репрессии «Лады», подписание Евгения Кузнецова в «Магнитке», да даже длительная победная серия «Нефтехимика»: скучать нам явно не давали. И не дадут.
2. Черная полоса «Ак Барса» затянулась, и победы в Астане и Магнитогорске не должны смущать. «Барыс» остановил Тимур Билялов, выдавший гениальный матч, а «Магнитка» при счете 3:0 просто решила, что победа уже за ними. Да, характер казанцев стоит отметить, но уже в Екатеринбурге у «Ак Барса» совсем ничего не получилось. Не помогает команде пока и звездный новичок Александр Хмелевский: в двух встречах у него всего одна результативная передача и показатель полезности «-3».
3. Хмелевский был очень близок к переходу из «Салавата Юлаева» в «Авангард»: стороны обо всем договорились (продажа игрока за 200 миллионов рублей), но решили отложить сделку на следующий день. А там подсуетился «Ак Барс», который предложил на 30 миллионов больше, да еще и защитника Уайатта Калинюка в довесок. В переговорах со стороны казанцев активно участвовал президент клуба и его главного спонсора, «Татнефти», Наиль Маганов. Несмотря на сокращение бюджета в нынешнем сезоне, он был уверен в необходимости Хмелевского. Более того — ради подписания с ним контракта в Уфу был отправлен частный самолет «Татнефти» (на нем как раз и увезли Калинюка).
4. Да, нападающий действительно был настроен на переход в «Авангард» и хотел играть там, но уезжать в НХЛ из-за обмена в «Ак Барс» не собирался. Любой осведомленный человек понимает, что на тот контракт, что Хмелевскому дали в Казани, в «Сан-Хосе» рассчитывать невозможно. В этом сезоне Александр заработает 57 миллионов рублей, в следующем — 95, так что жаловаться тут не на что.
5. Вполне возможно, что совсем скоро в Казани Хмелевский будет работать под руководством североамериканского тренера. Работой Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе» недовольны и вовсю заняты поиском специалиста, который его сменит. В клубе есть четкое желание попробовать в деле тренера из-за океана — примеры «Трактора» и «Авангарда», существенно добавивших при Гру и Буше соответственно, заразительны. По моей информации, в шорт-листе казанцев есть знаменитый Майк Бэбкок и еще ряд североамериканских специалистов, но пока переговоры с ними не велись.
6. На трансфере Хмелевского в Казани не собираются останавливаться — как минимум «Ак Барс» рассчитывает подписать еще одного иностранного нападающего. По информации «СЭ», им может стать Шелдон Ремпал, который после шикарного сезона в «Салавате» уехал в «Вашингтон». На предсезонке он так пока и не сыграл ни одного матча, так что его шансы закрепиться в основном составе «Кэпиталз» стремятся к нулю. Так почему бы не вернуться туда, где можно хорошо заработать?
7. Правда, в случае подписания Ремпала «Ак Барсу» придется с кем-то расставаться — и этим игроком может стать Дмитрий Яшкин. Нынешний сезон у него совсем не задался — возможно, причина в том, что тренерский штаб максимально дистанцировался от экс-капитана, хотя в прошлом сезоне он обладал большим влиянием. Возможно, сказались семейные проблемы. Но Яшкин в своем нынешнем состоянии — балласт для «Ак Барса», и от него нужно избавляться. Тем более с его зарплатой в 9,5 миллиона рублей в месяц.
8. «Авангард» после срыва трансфера Хмелевского останавливаться тоже не планирует — в омском клубе активно изучают варианты усиления на позиции центрфорварда. В приоритете — североамериканский рынок, ведь на внутреннем приобрести нужного игрока, как показывает опыт, непросто даже за большие деньги.
9. «Салават Юлаев» же использует пришедшие от «Ак Барса» 230 миллионов на покрытие долгов, но при этом полностью от них пока не избавится. Так что масштабной трансферной кампании ожидать не стоит. Удел уфимцев при текущем финансовом положении — подписывать на просмотр списанных ветеранов вроде нападающих Хохлачева и Берлева, да надеяться на прогресс молодежи. А она радует: 18-летний Александр Жаровский в первом же матче после возвращения в строй отметился голом и результативной передачей. Хоть какая-то доля оптимизма в эти непростые времена.
10. Подписание никому особо не известного американского вратаря Адама Шила, который прошлый сезон провел в лиге Восточного побережья (третья по уровню после НХЛ и АХЛ), в «Барыс» изначально выглядело очень рискованным. Да еще и с зарплатой 25 миллионов рублей в год. Но Шил уверенно сыграл с «Ак Барсом» (1:2), вышел при 2:4 и ничего не пропустил с «Сибирью» (6:4), а во встрече с «Адмиралом» (3:0) и вовсе отыграл на ноль. Так что Андрею Шутову и восстанавливающемуся Никите Бояркину стоит приготовиться к серьезной борьбе за место в воротах.
11. Появление канадского защитника Тайлера Уотерспуна в КХЛ могло произойти еще несколько лет назад, но он продолжал играть в АХЛ без особых надежд подняться выше. И только в 32 года он решился покинуть Северную Америку, отправившись в «Барыс». Контракт, по моей информации, такой же, как у Шила, — 25 миллионов в год. Учитывая наличие крепких североамериканских защитников Маккошена, Масси и Уолша, оборона «Барыса» должна выглядеть более уверенно. Хотя в последних матчах команда Михаила Кравца и так радует.
12. Второй сезон подряд не везет одному из лучших силовых форвардов лиги Александру Дергачеву — кажется, и на этот раз он выбыл надолго. В прошлом сезоне «Нефтехимику» сильно не хватало ведущего центра, сломавшегося в октябре до конца сезона, но на этот раз нижнекамцам ничего не страшно. Команда Игоря Гришина набрала мощнейший ход, выиграв семь из восьми последних матчей. Причем обыграны топы — минское «Динамо», «Локомотив», «Ак Барс», «Автомобилист» (дважды) и московское «Динамо».
13. Нижнекамцы играют в комбинационный хоккей, но при этом назвать их легковесными нельзя — в отличие, например, от «Северстали». В топ-10 лиги по силовым приемам входят сразу два игрока «Нефтехимика» — защитник Лука Профака и нападающий Матвей Надворный. Особо стоит отметить основного вратаря нижнекамцев Филиппа Долганова. В прошлом сезоне во многих матчах «Нефтехимику» не удавалось удержать преимущество в концовке, но благодаря Долганову теперь таких ошибок удается избежать.
14. Никита Тертышный — наглядный пример игрока одного сезона. Сверкнув в «Тракторе» — 2021/22 и наколотив за регулярку и плей-офф суммарно 25 шайб, Тертышный так же быстро сдулся. В челябинском клубе он зачастую оставался в запасе — не помог и обмен в «Торпедо». В итоге нижегородцы просто избавились от Тертышного, отправив его за символические 1000 рублей в «Адмирал». Леонид Тамбиев может воскресить талантливого хоккеиста — примеры Даниила Гутика, Дмитрия Завгороднего перед глазами. Но и разочаровывается в игроках Тамбиев быстро — кого-то отправили домой уже с предсезонки.
15. Вячеслав Основин после прошлого сезона в «Адмирале» перешел в «Ладу», но уже успел вернуться во Владивосток. И тут вопрос скорее к тольяттинскому клубу, который уже освободил несколько игроков, а на очереди — канадские нападающие Дюфур и Лоуренс. С легионерами в «Ладе» не угадали, а вслед за главным тренером Борисом Мироновым покинуть свой пост может и спортивный директор Сергей Гомоляко. Вот только как это поможет исправить ситуацию прямо сейчас? Два-три новых хоккеиста вряд ли способны поднять «Ладу» с колен, а на рынке сейчас выбор невелик.
16. Нападающий Ярослав Лихачев начинал свою взрослую карьеру в аренде в «Амуре» и спустя три сезона он туда вернулся. Тоже в аренду. Впечатлить Боба Хартли не удалось, так что сидеть в запасе «Локомотива» было бы совсем грустным вариантом. В Хабаровске Лихачев должен получить достаточно игрового времени, в том числе в большинстве. Для «Амура» это также полезный трансфер — мысли в атаке команды явно не хватает. Вот только хабаровчане уже не в первый раз готовят игроков для других: сейчас в аренде также защитник первой пары Никита Евсеев.
17. Словацкий нападающий Рихард Паник не был ключевым игроком чемпионского «Локомотива», но сохранить в составе его хотели. В межсезонье сделать этого не получилось, но уже после старта чемпионата ярославцы договорились о новом контракте на год. Хотя состав у «Локомотива» и так достаточно глубокий, так что наверняка кто-то из нападающих команду покинет — в зоне риска Степан Никулин и Александр Полунин.
18. СКА уже два раза в сезоне проиграл «Торпедо», но беспокоит не это — у команды совсем не получаются позиционные атаки. Не хватает игроков обороны, которые бы умело двигали шайбы. При этом пространства для маневров у армейцев немного — платежная ведомость забита. Идти на ухищрения с переподписанием игроков на понижение в клубе не планируют.
19. «Шанхай Дрэгонс» усилили и без того довольно крепкий состав — контракт до конца сезона подписал 28-летний нападающий Остин Вагнер, у которого 178 матчей в НХЛ. Креатива он вряд ли добавит, а вот мощи нижним звеньям придать должен. Да и тренерский штаб «Драконов» с его возможностями наверняка хорошо знаком.
20. ЦСКА продолжает лихорадить, а встречу с терпящей крушение «Ладой» сложно оценивать серьезно. Но ведь Игорь Никитин никогда не добивался успехов с ходу — авторитетному тренеру нужно время. Пока же выделяется одна проблема армейцев — основной вратарь Спенсер Мартин играет неуверенно и допускает много ошибок. Да, Дмитрий Гамзин неплохо его подменяет, но вратарская позиция в ЦСКА вызывает вопросы: не зря ли отказались от Ивана Просветова?
21. Защитник Егор Савиков по-прежнему не договорился со «Спартаком» о новом контракте, и пока подвижек к этому нет. Как говорит агент игрока, клуб стоит на своих условиях, а Савиков такой контракт подписывать не хочет. Конечно, это его право, но время-то идет.
22. Кажется, Евгений Кузнецов все-таки не возвращается в Северную Америку. Как стало известно «СЭ», с наибольшей долей вероятности форвард продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Определенный интерес к Кузнецову проявляла «Флорида», но там не готовы были предоставить игроку гарантированное место в основе. В «Магнитке» же карт-бланш у него будет.
23. Неспортивные проблемы Кузнецова давно ни для кого не секрет, но многие источники меня уверяют, что они позади. Говорят, что Евгений взялся за ум и слабостей себе не позволит — понял, что так недалеко и до завершения карьеры. Хотелось бы в это верить. Самое страшное, что Кузнецов и мастерства в СКА толком не показывал: понятно, что скорость ушла, но руки-то должны помнить. В «Магнитке» для творчества атмосфера благоприятная — Андрей Разин ставит атакующий хоккей и не запрещает креативить в чужой зоне. Вот только и в случае косяков спросит так, что мало не покажется. Это Кузнецову тоже надо понимать.
Артур Хайруллин