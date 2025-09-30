Ричмонд
ХК «Сочи» нанёс «Ладе» девятое поражение подряд в текущем сезоне

В Сочи на стадионе «Большой» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и тольяттинской «Ладой».

Источник: hcsochi.ru

Победу одержали сочинцы со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Марк Верба, Амир Гараев и Павел Дедунов. Две результативные передачи отдал нападающий Артур Тянулин и стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи». Форвард набрал 124-е очко за сочинский клуб. «Лада» потерпела девятое поражение кряду и ещё ни разу не выигрывала после смены главного тренера.

На данный момент в сезоне-2025/2026 КХЛ на счету «Лады» лишь одна победа — 8 сентября в домашнем матче с «Автомобилистом» (4:3). 19 сентября клуб отправил в отставку главного тренера Бориса Миронова. Его место занял ранее возглавлявший «Витязь» Павел Десятков.

Сочи
4:0
1:0, 2:0, 1:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
30.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 5646 зрителей
Главные тренеры
Владимир Крикунов
Павел Десятков
Вратари
Павел Хомченко
Александр Трушков
(00:00-34:22)
Иван Бочаров
(c 34:22)
1-й период
03:09
Марк Верба
(Ноэль Хофенмайер, Матвей Гуськов)
08:30
Даниил Сероух
2-й период
26:50
Амир Гараев
(Василий Мачулин, Артур Тянулин)
34:22
Павел Дедунов
(Жан-Кристоф Боден, Илья Николаев)
3-й период
59:10
Ноэль Хофенмайер
(Артур Тянулин, Сергей Попов)
Статистика
Сочи
Лада
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит