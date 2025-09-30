ХК «Сочи» нанёс «Ладе» девятое поражение подряд в текущем сезоне

Победу одержали сочинцы со счётом 4:0.
Заброшенными шайбами отметились Марк Верба, Амир Гараев и Павел Дедунов. Две результативные передачи отдал нападающий Артур Тянулин и стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи». Форвард набрал 124-е очко за сочинский клуб. «Лада» потерпела девятое поражение кряду и ещё ни разу не выигрывала после смены главного тренера.
На данный момент в сезоне-2025/2026 КХЛ на счету «Лады» лишь одна победа — 8 сентября в домашнем матче с «Автомобилистом» (4:3). 19 сентября клуб отправил в отставку главного тренера Бориса Миронова. Его место занял ранее возглавлявший «Витязь» Павел Десятков.
Владимир Крикунов
Павел Десятков
Павел Хомченко
Александр Трушков
(00:00-34:22)
Иван Бочаров
(c 34:22)
03:09
Марк Верба
(Ноэль Хофенмайер, Матвей Гуськов)
08:30
Даниил Сероух
26:50
Амир Гараев
(Василий Мачулин, Артур Тянулин)
34:22
Павел Дедунов
(Жан-Кристоф Боден, Илья Николаев)
59:10
Ноэль Хофенмайер
(Артур Тянулин, Сергей Попов)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит