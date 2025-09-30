ХК «Сочи» нанёс «Ладе» девятое поражение подряд в текущем сезоне

Заброшенными шайбами отметились Марк Верба, Амир Гараев и Павел Дедунов. Две результативные передачи отдал нападающий Артур Тянулин и стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи». Форвард набрал 124-е очко за сочинский клуб. «Лада» потерпела девятое поражение кряду и ещё ни разу не выигрывала после смены главного тренера.