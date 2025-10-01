Ричмонд
Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом»

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года Кузнецов подписал контракт с «Металлургом».

Источник: Пресс-служба ХК СКА

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт 33-летнего форварда рассчитан до конца текущего сезона.

«Евгений — игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнеров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же, он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа — самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли», — заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

«Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он — игрок большого уровня и больших задач. Уверен, что Андрей Владимирович знает, как грамотно вписать нападающего в состав, а также раскрыть и приумножить его талант. Сейчас тренеры будут смотреть на его функциональное состояние, а уже после определят дату дебюта за “Металлург”. От себя же могу пожелать Евгению показать всем, на что он способен», — сказал функционер.

В апреле Кузнецов расторг соглашение со СКА по взаимному согласию сторон. Контракт, подписанный в августе 2024 года, был рассчитан на четыре сезона. В стане петербуржцев форвард провел 45 матчей с учетом плей-офф, набрав 40 очков (13 голов + 27 передач).

До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ, став игроком «Вашингтона». В марте 2024 года «Кэпиталз» обменяли россиянина в «Каролину Харрикейнз». Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 (33+40) очка в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.