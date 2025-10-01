Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом»

«Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он — игрок большого уровня и больших задач. Уверен, что Андрей Владимирович знает, как грамотно вписать нападающего в состав, а также раскрыть и приумножить его талант. Сейчас тренеры будут смотреть на его функциональное состояние, а уже после определят дату дебюта за “Металлург”. От себя же могу пожелать Евгению показать всем, на что он способен», — сказал функционер.