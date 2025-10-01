Катастрофа российского топ-клуба, который брал Кубок Гагарина. «Салават» упал на дно, оставшись без денег и звезд

«Для меня это новый вызов, и мне интересно. Сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере. Раньше было много мастеров, а теперь мы не фавориты. Нам придется доказывать состоятельность. Мне нравится ситуация, где нужно выжать максимум и вывести игроков на новый уровень. Сейчас я должен больше требовать от игроков самоотдачи, чтобы никто не чувствовал себя в зоне комфорта. Во-первых, сдаваться никто не будет. Во-вторых, все парни с характером. В моей жизни тоже было так: в “Динамо” я пришел 17-летним, а Петр Ильич Воробьев поверил в меня и еще в пятнадцать таких же. И мы хорошо выступили. Поэтому хочу попросить болельщиков: не свистите, если мы с первого раза не зайдем в зону в большинстве. Дайте второй или третий шанс. А когда что-то не идет — именно тогда особенно нужна поддержка! В Уфе свист очень давит на игроков. Поддерживайте нас и гоните вперед. Равнодушных в “Салавате Юлаеве” точно нет!», — говорил главный тренер уфимцев Виктор Козлов.