Катастрофа российского топ-клуба, который брал Кубок Гагарина. «Салават» упал на дно, оставшись без денег и звезд

Трудно отрицать, что в последние годы КХЛ стала более непредсказуемой лигой, чем еще 5 лет назад. Например, угадать будущего обладателя Кубка Гагарина практически невозможно. Но даже в такой ситуации в нашей лиге оставались незыблемые вещи. Например, раньше почти невозможно было представить картину, при которой топ-клуб КХЛ за одно межсезонье превращается в аутсайдера. ЦСКА, СКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Металлург», «Авангард», «Трактор», «Автомобилист» и «Салават Юлаев» из года в год подтверждали свой высокий статус если не результатами, то громоздкими бюджетами и звездными составами. Но этим летом все изменилось.
Уфимский клуб традиционно обладал одним из самых больших бюджетов в лиге и впечатляющим подбором звезд. В разные годы за «Салават» выступали Александр Радулов, Тему Хартикайнен, Линус Умарк, Кирилл Кольцов, Игорь Григоренко, Патрик Торесен и многие другие заметные по меркам КХЛ хоккеисты. А чемпионская команда сезона-2010/11, возглавляемая Вячеславом Быковым, и вовсе считается одной из сильнейших по составу за всю историю лиги. Еще в минувшем сезоне в Уфе играли Джошуа Ливо, побивший рекорд Сергея Мозякина и ставший лучшим бомбардиром и снайпером регулярки, а также Шелдон Ремпал, выигравший бомбардирскую гонку в плей-офф. Да, по глубине состава к менеджменту уфимцев были вопросы. Но такое лидерское ядро все равно позволяло команде бороться за высокие места. Как итог — полуфинал и бронзовые медали. Лучший результат за последние годы.
Казалось, что после такого локального успеха главная команда Башкортостана будет идти только наверх. Но летом все изменилось. У клуба и раньше были финансовые проблемы. В частности, хоккеистам нередко задерживали зарплату. Но все это решалось в кратчайшие сроки. Теперь же «Салават» настигла расплата за то, что клуб долгое время жил не по средствам. Руководство республики всегда ставило перед командой высочайшие задачи, но в какой-то момент бюджет перестал соответствовать этим требованиям. Тогда клуб перешел на кредиты. Которые было нечем погашать. В конце концов такая политика привела к тому, что «Салават» оказался на грани пропасти. И только максимальное урезание бюджета помогло клубу остаться на плаву.
Из-за оптимизации расходов уфимцы не смогли удержать в межсезонье всех ключевых игроков. Ремпал, Тодд, Уилсон, а потом и Ливо с Хмелевским — все они покинули «Салават». На замену этим звездам была выписаны молодые хоккеисты. Многие из которых и вовсе не имели опыта выступлений в КХЛ. Или сбитые летчики, такие как Александр Хохлачев и Антон Берлев, не так давно подписавшие с Уфой пробные контракты. Очевидно, что все это происходит не от хорошей жизни. У главной команды республики попросту нет иного выбора, кроме как на несколько лет стать аутсайдером. Бюджет клуба сейчас близок к полу зарплат. Иначе у них не будет даже шанса расплатиться по всем долгам.
«Для меня это новый вызов, и мне интересно. Сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере. Раньше было много мастеров, а теперь мы не фавориты. Нам придется доказывать состоятельность. Мне нравится ситуация, где нужно выжать максимум и вывести игроков на новый уровень. Сейчас я должен больше требовать от игроков самоотдачи, чтобы никто не чувствовал себя в зоне комфорта. Во-первых, сдаваться никто не будет. Во-вторых, все парни с характером. В моей жизни тоже было так: в “Динамо” я пришел 17-летним, а Петр Ильич Воробьев поверил в меня и еще в пятнадцать таких же. И мы хорошо выступили. Поэтому хочу попросить болельщиков: не свистите, если мы с первого раза не зайдем в зону в большинстве. Дайте второй или третий шанс. А когда что-то не идет — именно тогда особенно нужна поддержка! В Уфе свист очень давит на игроков. Поддерживайте нас и гоните вперед. Равнодушных в “Салавате Юлаеве” точно нет!», — говорил главный тренер уфимцев Виктор Козлов.
В такой ситуации даже выход в плей-офф будет большой удачей для «Салавата». Но пока что уфимцам и близко не светит такой результат. Из восьми матчей текущего сезона главная команда Башкортостана выиграла всего один (!). И вполне закономерно занимает последнее место в Восточной конференции и предпоследнее в лиге. В общей таблице ниже «Юлаевцев» только «Лада», потерпевшая девять поражений подряд. Болельщикам клуба остается лишь набраться терпения и ждать, когда их любимая команда сможет вернуться на топ-уровень. К сожалению, этот процесс может занять долгие годы.