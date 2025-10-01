Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Разгромом обернулся домашний матч «Барыса» в КХЛ

Астанинский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:5, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Гости открыли счёт уже на 4-й минуте — шайбу забросил защитник Андрей Сергеев. Во втором периоде преимущество «железнодорожников» закрепил канадский форвард Байрон Фрэз.

В начале заключительной двадцатиминутки «Локо» провёл два быстрых гола подряд: отличились Георгий Иванов и Егор Сурин. «Барыс» сумел отыграть одну шайбу усилиями Рейлли Уолша на 56-й минуте, однако уже под занавес матча Никита Кирьянов установил окончательный счёт — 5:1 в пользу гостей.

После этой победы «Локомотив» набрал 18 очков и вышел в лидеры Западной конференции. «Барыс» с 11 баллами остаётся на 6-й позиции в Востоке. В следующей встрече 5 октября астанчане сыграют на выезде против «Сибири».

Барыс
1:5
0:1, 0:1, 1:3
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
1.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6958 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Боб Хартли
Вратари
Адам Шил
(00:00-44:06)
Алексей Мельничук
Андрей Шутов
(c 44:06)
1-й период
03:19
Андрей Сергеев
(Алексей Береглазов, Егор Сурин)
2-й период
25:02
Байрон Фрэз
(Никита Кирьянов, Рихард Паник)
27:03
Максим Березкин
36:25
Максим Шалунов
3-й период
43:30
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Егор Сурин)
44:06
Егор Сурин
(Андрей Сергеев, Александр Радулов)
55:34
Райлли Уолш
(Алихан Омирбеков, Эмиль Галимов)
57:21
Никита Кирьянов
(Андрей Сергеев)
57:57
Майк Веккионе
Статистика
Барыс
Локомотив
Штрафное время
2
4
