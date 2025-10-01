Разгромом обернулся домашний матч «Барыса» в КХЛ

Гости открыли счёт уже на 4-й минуте — шайбу забросил защитник Андрей Сергеев. Во втором периоде преимущество «железнодорожников» закрепил канадский форвард Байрон Фрэз.
В начале заключительной двадцатиминутки «Локо» провёл два быстрых гола подряд: отличились Георгий Иванов и Егор Сурин. «Барыс» сумел отыграть одну шайбу усилиями Рейлли Уолша на 56-й минуте, однако уже под занавес матча Никита Кирьянов установил окончательный счёт — 5:1 в пользу гостей.
После этой победы «Локомотив» набрал 18 очков и вышел в лидеры Западной конференции. «Барыс» с 11 баллами остаётся на 6-й позиции в Востоке. В следующей встрече 5 октября астанчане сыграют на выезде против «Сибири».
Михаил Кравец
Боб Хартли
Адам Шил
(00:00-44:06)
Алексей Мельничук
Андрей Шутов
(c 44:06)
03:19
Андрей Сергеев
(Алексей Береглазов, Егор Сурин)
25:02
Байрон Фрэз
(Никита Кирьянов, Рихард Паник)
27:03
Максим Березкин
36:25
Максим Шалунов
43:30
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Егор Сурин)
44:06
Егор Сурин
(Андрей Сергеев, Александр Радулов)
55:34
Райлли Уолш
(Алихан Омирбеков, Эмиль Галимов)
57:21
Никита Кирьянов
(Андрей Сергеев)
57:57
Майк Веккионе
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
