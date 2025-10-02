Бэбкок и Торторелла вновь на слуху в КХЛ. Приедут ли тренеры-легенды в Россию?

Ну и, наконец, пару слов о нынешнем рулевом «Авангарда» Ги Буше. Ему всего 54 года, однако за свою карьеру в НХЛ он уже выводил и «Тампу» и «Оттаву» в финал конференции. Но последние его годы в НХЛ получились провальными — в сезоне-2018/2019 «Сенаторз» под его руководством были одной из худших команд лиги, закончив регулярку на 30-м месте из 31-го, а Буше 1 марта 2019 года был уволен, и с тех пор не получал предложений на пост главного тренера. Опять же, мы упираемся в жестокие североамериканские реалии, в которых никого не волнует, что «Оттава» в последние годы, прежде всего, была одной из худших в НХЛ по своей организации, но виноват во всём всегда становится тренер, и только потом уже, может быть, генеральный менеджер. И нет ничего странного в том, что после пятилетнего ожидания Буше решился-таки на переезд в КХЛ — когда ты дважды выходил в финал конференции, то работать ассистентом как-то не интересно, а карьеру заканчивать ещё слишком рано.