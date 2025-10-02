КХЛ установила рекорд средней посещаемости матчей в сентябре

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) установила рекорд средней посещаемости сентябрьских матчей регулярного чемпионата, сообщается в Telegram-канале лиги.
На игры первого месяца сезона приходило в среднем 8032 болельщика. Данный показатель стал наивысшим за всю историю проведения турнира в сентябре.
Средняя заполняемость арен составила 80%, что является вторым результатом в истории КХЛ для стартового месяца чемпионата.
Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 5 сентября и завершится 20 марта 2026 года.