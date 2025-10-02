Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Северсталь
5
П1
X
П2

КХЛ установила рекорд средней посещаемости матчей в сентябре

КХЛ установила рекорд средней посещаемости сентябрьских матчей чемпионата.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) установила рекорд средней посещаемости сентябрьских матчей регулярного чемпионата, сообщается в Telegram-канале лиги.

На игры первого месяца сезона приходило в среднем 8032 болельщика. Данный показатель стал наивысшим за всю историю проведения турнира в сентябре.

Средняя заполняемость арен составила 80%, что является вторым результатом в истории КХЛ для стартового месяца чемпионата.

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 5 сентября и завершится 20 марта 2026 года.