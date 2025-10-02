Ричмонд
Сборная легионеров КХЛ не будет участвовать в Кубке Первого канала

Сборная легионеров КХЛ не примет участия в Кубке Первого канала в 2025 году.

Источник: Валентина Певцова/ТАСС

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сборная легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не примет участия в Кубке Первого канала 2025 года, сообщается на сайте лиги.

Турнир пройдет в декабре на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. В 2024 году в соревнованиях, помимо команды легионеров КХЛ, участвовали сборная «Россия 25», команды Белоруссии и Казахстана.

«Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России приняли совместное решение о том, что сборная мира КХЛ не примет участия в ближайшем Кубке Первого канала, который состоится в декабре 2025 года в Новосибирске», — говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.