«Лада» прервала серию из девяти поражений в КХЛ

«Лада» одержала вторую победу в сезоне и прервала серию из девяти поражений. Тольяттинцы, набрав 5 очков, занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» прервал победную серию из четырех игр и располагается на третьей строчке на Востоке с 14 баллами.