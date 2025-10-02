Ричмонд
«Лада» прервала серию из девяти поражений в КХЛ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили отметившийся первым голом за «Ладу» Данил Башкиров (20-я минута), Никита Михайлов (41), Андрей Алтыбармакян (58) и Райли Савчук (59). У «Нефтехимика» отличился Евгений Митякин (36).

Защитник «Лады» Владислав Семин провел 200-й матч в КХЛ. Нападающий «Нефтехимика» Данил Юртайкин прервал результативную серию из семи встреч (4 гола + 8 передач).

«Лада» одержала вторую победу в сезоне и прервала серию из девяти поражений. Тольяттинцы, набрав 5 очков, занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» прервал победную серию из четырех игр и располагается на третьей строчке на Востоке с 14 баллами.

В следующем матче «Нефтехимик» примет екатеринбургский «Автомобилист» 4 октября. Днем позже «Лада» на своей площадке сыграет с владивостокским «Адмиралом».

Нефтехимик
1:4
0:1, 1:0, 0:3
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
2.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 2717 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Павел Десятков
Вратари
Филипп Долганов
Иван Бочаров
1-й период
09:32
Лука Профака
19:54
Данил Башкиров
2-й период
35:30
Евгений Митякин
(Андрей Белозеров, Лука Профака)
3-й период
40:36
Никита Михайлов
(Андрей Алтыбармакян)
56:06
Андрей Чивилев
57:41
Андрей Алтыбармакян
58:57
Райли Савчук
(Дмитрий Кугрышев)
Статистика
Нефтехимик
Лада
Штрафное время
2
2
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит