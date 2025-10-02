Ричмонд
Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» в серии буллитов обыграло челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 2:2 (0:0, 1:0, 1:2). В составе «бело-голубых» отличились Девин Броссо (33-я минута) и Максим Джиошвили (43). У «Трактора» шайбы забросили Логан Дэй (59) и Михаил Григоренко, который перевел матч в овертайм за 27,5 секунды до конца основного времени. В овертайме команды не сумели поразить ворота друг друга, а автором победного буллита в послематчевой серии стал нападающий «Динамо» Никита Гусев.

Канадский форвард «Динамо» Джордан Уил достиг отметки в 150 результативных передач в КХЛ. Гусев прервал результативную серию из семи встреч (2 гола + 6 передач). Форвард «Трактора» Джошуа Ливо отдал две голевые передачи и продлил результативную серию до пяти матчей (3+5).

«Динамо», набрав 11 очков, располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Трактор» с 13 баллами идет пятым на Востоке.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 5 октября. Днем ранее «Трактор» в гостях встретится с «Шанхайскими драконами» в Санкт-Петербурге.

Динамо М
3:2
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Б
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
2.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9036 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Бенуа Гру
Вратари
Владислав Подъяпольский
Сергей Мыльников
1-й период
06:18
Александр Кадейкин
2-й период
25:26
16709
27:53
Игорь Ожиганов
32:17
Девин Броссо
(Джордан Уил, Артем Сергеев)
3-й период
41:41
Александр Рыков
42:46
Максим Джиошвили
(Максим Комтуа, Дилан Сикьюра)
57:21
Григорий Дронов
58:37
Логан Дэй
(Джош Ливо, Александр Кадейкин)
59:33
Михаил Григоренко
(Джош Ливо, Джордан Гросс)
Овертайм
60:48
Никита Гусев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Статистика
Динамо М
Трактор
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит