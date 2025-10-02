Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Трактор» в матче КХЛ

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 2:2 (0:0, 1:0, 1:2). В составе «бело-голубых» отличились Девин Броссо (33-я минута) и Максим Джиошвили (43). У «Трактора» шайбы забросили Логан Дэй (59) и Михаил Григоренко, который перевел матч в овертайм за 27,5 секунды до конца основного времени. В овертайме команды не сумели поразить ворота друг друга, а автором победного буллита в послематчевой серии стал нападающий «Динамо» Никита Гусев.