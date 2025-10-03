Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.21
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.63
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.35
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.75

Канадец расторг контракт с «Ладой» после семи матчей в КХЛ

Канадец Дюфур расторг контракт с «Ладой» после семи матчей в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» расторгла контракт с канадским нападающим Уильямом Дюфуром, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Уильяма за игру и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении «Лады».

Дюфур подписал контракт с «Ладой» в июле 2025 года сроком на один сезон. Он провел в КХЛ семь матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал 1 голевую передачу.

Дюфуру 23 года. В сезоне-2022/23 канадец провел один матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Айлендерс», который выбрал его на драфте лиги 2020 года под общим 152-м номером. В прошлом сезоне Дюфур выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Бриджпорт Айлендерс» и «Колорадо Иглз». В 58 матчах нападающий набрал 22 очка (9 голов и 13 передач). В составе сборной Канады он стал победителем молодежного чемпионата мира 2022 года.