Канадец расторг контракт с «Ладой» после семи матчей в КХЛ

Дюфуру 23 года. В сезоне-2022/23 канадец провел один матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Айлендерс», который выбрал его на драфте лиги 2020 года под общим 152-м номером. В прошлом сезоне Дюфур выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Бриджпорт Айлендерс» и «Колорадо Иглз». В 58 матчах нападающий набрал 22 очка (9 голов и 13 передач). В составе сборной Канады он стал победителем молодежного чемпионата мира 2022 года.