Канадец расторг контракт с «Ладой» после семи матчей в КХЛ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» расторгла контракт с канадским нападающим Уильямом Дюфуром, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
«Мы благодарим Уильяма за игру и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении «Лады».
Дюфур подписал контракт с «Ладой» в июле 2025 года сроком на один сезон. Он провел в КХЛ семь матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал 1 голевую передачу.
Дюфуру 23 года. В сезоне-2022/23 канадец провел один матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Айлендерс», который выбрал его на драфте лиги 2020 года под общим 152-м номером. В прошлом сезоне Дюфур выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Бриджпорт Айлендерс» и «Колорадо Иглз». В 58 матчах нападающий набрал 22 очка (9 голов и 13 передач). В составе сборной Канады он стал победителем молодежного чемпионата мира 2022 года.