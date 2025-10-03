«Спартак» впервые с 2023 года обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

Первый матч против бывшей команды провел рекордсмен «Спартака» по очкам за один регулярный чемпионат Николай Голдобин. Представляющий ныне СКА форвард отметился одним броском, а также двумя минутами штрафа. Он прервал свою серию из четырех матчей с набранными очками.