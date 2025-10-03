Ричмонд
«Спартак» впервые с 2023 года обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу «красно-белых», у которых отличились Александр Беляев (38-я минута), Павел Порядин (39) и Никита Коростелев (46). В составе петербуржцев шайбу забросил Валентин Зыков (27).

Первый матч против бывшей команды провел рекордсмен «Спартака» по очкам за один регулярный чемпионат Николай Голдобин. Представляющий ныне СКА форвард отметился одним броском, а также двумя минутами штрафа. Он прервал свою серию из четырех матчей с набранными очками.

«Спартак» победил СКА дома впервые с ноября 2023 года (3:2), столичный клуб, набрав 13 очков, поднялся на четвертую строчку в таблице Западной конференции. СКА Игоря Ларионова проиграл третий матч подряд и идет седьмым на Западе с 12 очками.

В следующем матче подопечные Алексея Жамнова 5 октября примут магнитогорский «Металлург», петербуржцы на следующий день сыграют дома с действующим чемпионом и лидером конференции ярославским «Локомотивом».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 5, 3.10.2025, 19:00
Ак Барс
5
Амур
1

В другом матче дня казанский «Ак Барс» обыграл дома хабаровский «Амур» со счетом 5:1. У хозяев дубль оформил Дмитрий Яшкин, дебютной шайбой в КХЛ отметился канадский нападающий казанцев Брэндон Биро.

Нижегородское «Торпедо» уступило дома череповецкой «Северстали» (3:5), несмотря на 100-ю шайбу в КХЛ Алексея Кручинина, который пропустил перед этим два матча из-за рождения дочери. Отметившийся также двумя голевыми передачами Кручинин в прошлом сезоне выступал за череповчан.

Спартак
3:1
0:0, 2:1, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 10675 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Игорь Ларионов
Вратари
Артем Загидулин
Артемий Плешков
(00:00-58:42)
1-й период
07:16
Джоуи Кин
14:28
Джоуи Кин
14:28
Валентин Зыков
18:01
Адам Ружичка
2-й период
26:22
Валентин Зыков
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
26:55
13581
37:43
Александр Беляев
(Даниэль Усманов, Вениамин Королев)
38:34
Павел Порядин
(Нэйтан Тодд, Адам Ружичка)
39:56
Николай Голдобин
3-й период
43:53
Сергей Плотников
44:28
Командный штраф
45:21
Никита Коростелев
(Даниил Орлов, Лукас Локхарт)
49:50
Валентин Зыков
55:44
Никита Смирнов
56:03
Марат Хайруллин
56:03
Марат Хайруллин
Статистика
Спартак
СКА
Штрафное время
6
18
Игра в большинстве
8
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит