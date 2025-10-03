«Спартак» впервые с 2023 года обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу «красно-белых», у которых отличились Александр Беляев (38-я минута), Павел Порядин (39) и Никита Коростелев (46). В составе петербуржцев шайбу забросил Валентин Зыков (27).
Первый матч против бывшей команды провел рекордсмен «Спартака» по очкам за один регулярный чемпионат Николай Голдобин. Представляющий ныне СКА форвард отметился одним броском, а также двумя минутами штрафа. Он прервал свою серию из четырех матчей с набранными очками.
«Спартак» победил СКА дома впервые с ноября 2023 года (3:2), столичный клуб, набрав 13 очков, поднялся на четвертую строчку в таблице Западной конференции. СКА Игоря Ларионова проиграл третий матч подряд и идет седьмым на Западе с 12 очками.
В следующем матче подопечные Алексея Жамнова 5 октября примут магнитогорский «Металлург», петербуржцы на следующий день сыграют дома с действующим чемпионом и лидером конференции ярославским «Локомотивом».
В другом матче дня казанский «Ак Барс» обыграл дома хабаровский «Амур» со счетом 5:1. У хозяев дубль оформил Дмитрий Яшкин, дебютной шайбой в КХЛ отметился канадский нападающий казанцев Брэндон Биро.
Нижегородское «Торпедо» уступило дома череповецкой «Северстали» (3:5), несмотря на 100-ю шайбу в КХЛ Алексея Кручинина, который пропустил перед этим два матча из-за рождения дочери. Отметившийся также двумя голевыми передачами Кручинин в прошлом сезоне выступал за череповчан.
Алексей Жамнов
Игорь Ларионов
Артем Загидулин
Артемий Плешков
(00:00-58:42)
07:16
Джоуи Кин
14:28
Джоуи Кин
14:28
Валентин Зыков
18:01
Адам Ружичка
26:22
Валентин Зыков
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
26:55
13581
37:43
Александр Беляев
(Даниэль Усманов, Вениамин Королев)
38:34
Павел Порядин
(Нэйтан Тодд, Адам Ружичка)
39:56
Николай Голдобин
43:53
Сергей Плотников
44:28
Командный штраф
45:21
Никита Коростелев
(Даниил Орлов, Лукас Локхарт)
49:50
Валентин Зыков
55:44
Никита Смирнов
56:03
Марат Хайруллин
56:03
Марат Хайруллин
