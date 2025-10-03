«Металлург» второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Московский ЦСКА проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Руслан Исхаков (22-я минута), Дмитрий Силантьев (41) и Никита Коротков (58). У хозяев отличился Павел Карнаухов (27).
ЦСКА ранее в этом сезоне уступил «Металлургу» со счетом 4:5.
«Металлург» набрал 18 очков в 11 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. ЦСКА с 11 очками в 11 встречах расположился на восьмой строчке на Западе.
В следующем матче ЦСКА 5 октября примет череповецкую «Северсталь», «Металлург» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9350 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Андрей Разин
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:30)
Илья Набоков
Дмитрий Гамзин
(57:50-58:06)
Дмитрий Гамзин
(59:02-59:17)
1-й период
03:10
Колби Уильямс
06:06
Валерий Орехов
2-й период
20:13
Павел Карнаухов
20:36
Роман Канцеров
21:48
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис, Артем Минулин)
26:17
Павел Карнаухов
(Иван Патрихаев, Дмитрий Бучельников)
27:27
Прохор Полтапов
27:27
Командный штраф
28:10
Дерек Барак
32:33
Иван Дроздов
35:12
Джереми Рой
39:05
Дмитрий Бучельников
3-й период
40:28
Дмитрий Силантьев
(Робин Пресс, Владимир Ткачев)
49:34
Руслан Исхаков
57:50
Никита Коротков
Статистика
ЦСКА
Металлург Мг
Штрафное время
14
8
Игра в большинстве
4
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит