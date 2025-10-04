МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Нижнекамске, закончилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Степан Хрипунов (25), Роман Горбунов (30), Данил Романцев (42), Александр Шаров (46) и Дмитрий Юдин (50). Голы хозяев на счету Владислава Барулина (11) и Никиты Хоружева (50).
«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» впервые за четыре очных матча и, набрав 15 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамцы с 14 очками опустились на четвертую позицию.
В следующем матче «Нефтехимик» 7 октября примет хабаровский «Амур», а «Автомобилист» днем ранее в гостях сыграет с омским «Авангардом».