Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик»

Встреча, которая прошла в субботу в Нижнекамске, закончилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Степан Хрипунов (25), Роман Горбунов (30), Данил Романцев (42), Александр Шаров (46) и Дмитрий Юдин (50). Голы хозяев на счету Владислава Барулина (11) и Никиты Хоружева (50).