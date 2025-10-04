Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Шанхай Дрэгонс
0
:
Трактор
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.99
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
05.10
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
05.10
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
05.10
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Нижнекамске, закончилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Степан Хрипунов (25), Роман Горбунов (30), Данил Романцев (42), Александр Шаров (46) и Дмитрий Юдин (50). Голы хозяев на счету Владислава Барулина (11) и Никиты Хоружева (50).

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» впервые за четыре очных матча и, набрав 15 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамцы с 14 очками опустились на четвертую позицию.

В следующем матче «Нефтехимик» 7 октября примет хабаровский «Амур», а «Автомобилист» днем ранее в гостях сыграет с омским «Авангардом».