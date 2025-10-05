Буллиты решили судьбу матча «Барыса» в КХЛ

Основное время встречи прошло без заброшенных шайб. Команды действовали предельно аккуратно в обороне и не позволяли сопернику создать по-настоящему опасные моменты у ворот. Голкиперы обеих команд уверенно отражали всё, что летело в створ. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем периоде счёт так и не был открыт.
Овертайм также не принёс результата — 0:0. Всё решилось в серии буллитов, где удача оказалась на стороне хозяев. Игроки «Барыса» не сумели реализовать ни одну из двух попыток, тогда как «Сибирь» дважды пробила вратаря гостей, оформив победу — 1:0.
После этого матча астанчане с 12 очками сохраняет за собой шестую строчку в таблице Восточной конференции, а команда из Новосибирска, имея 10 очков и игру в запасе, поднимается на девятое место.
Вячеслав Буцаев
Михаил Кравец
Луи Доминге
Андрей Шутов
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
победный бросок: Никита Сошников
(Сибирь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит