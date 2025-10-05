Ричмонд
Буллиты решили судьбу матча «Барыса» в КХЛ

«Сибирь» в родных стенах одержала победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Основное время встречи прошло без заброшенных шайб. Команды действовали предельно аккуратно в обороне и не позволяли сопернику создать по-настоящему опасные моменты у ворот. Голкиперы обеих команд уверенно отражали всё, что летело в створ. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем периоде счёт так и не был открыт.

Овертайм также не принёс результата — 0:0. Всё решилось в серии буллитов, где удача оказалась на стороне хозяев. Игроки «Барыса» не сумели реализовать ни одну из двух попыток, тогда как «Сибирь» дважды пробила вратаря гостей, оформив победу — 1:0.

После этого матча астанчане с 12 очками сохраняет за собой шестую строчку в таблице Восточной конференции, а команда из Новосибирска, имея 10 очков и игру в запасе, поднимается на девятое место.

Сибирь
1:0
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Б
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11498 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Михаил Кравец
Вратари
Луи Доминге
Андрей Шутов
1-й период
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Сошников
(Сибирь)
Статистика
Сибирь
Барыс
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит