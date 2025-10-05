Буллиты решили судьбу матча «Барыса» в КХЛ

Основное время встречи прошло без заброшенных шайб. Команды действовали предельно аккуратно в обороне и не позволяли сопернику создать по-настоящему опасные моменты у ворот. Голкиперы обеих команд уверенно отражали всё, что летело в створ. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем периоде счёт так и не был открыт.