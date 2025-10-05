«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Уфе, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Данил Алалыкин (1-я минута), Уайатт Калинюк (43) и Никита Зоркин (59). У «Сочи» отличился Ноэль Хёфенмайер (34).