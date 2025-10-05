«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» дома выиграл у «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Уфе, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Данил Алалыкин (1-я минута), Уайатт Калинюк (43) и Никита Зоркин (59). У «Сочи» отличился Ноэль Хёфенмайер (34).
28-летний канадский защитник Калинюк забросил свою дебютную шайбу и набрал свое первое очко в КХЛ. Форвард Денис Ян отдал голевую передачу на Калинюка и заработал свое сотое очко в лиге.
«Салават Юлаев» (8 очков) по-прежнему занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (9) располагается на предпоследней, десятой позиции на Западе.
В следующем матче «Сочи» в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой» 7 октября, а днем позднее «Салават Юлаев» на выезде встретится с московским «Динамо».
Виктор Козлов
Владимир Крикунов
Александр Самонов
Павел Хомченко
00:00
Марк Верба
00:32
Данил Алалыкин
(Александр Жаровский, Максим Кузнецов)
17:54
Данил Авершин
33:46
Ноэль Хофенмайер
(Артем Волков, Даниил Сероух)
38:11
Ноэль Хофенмайер
41:12
Жан-Кристоф Боден
42:04
Уайет Калынюк
(Антон Берлев, Денис Ян)
45:43
Никита Зоркин
56:57
Денис Ян
58:40
Никита Зоркин
(Максим Кузнецов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит