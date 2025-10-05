«Достойный матч»: тренер «Барыса» высказался о поражении в КХЛ

«Обе команды достойно провели игру, была хорошая борьба и движение. Было видно, что оба клуба нуждаются в очках и победе. Когда забиваешь ноль голов, сложно выиграть, хотя моменты были. В целом, достойный матч. Нужно только забивать, тогда будет лучше. Уже третью игру у нас практически нет удаления. Это здорово, что ребята услышали и играют без глупых удалений», — цитирует слова Кравца Shaiba.kz.
По итогам матча астанчане с 12 очками остаются на шестой позиции в таблице Восточной конференции, тогда как новосибирская команда, набрав 10 баллов и имея игру в запасе, поднялась на девятое место.
Вячеслав Буцаев
Михаил Кравец
Луи Доминге
Андрей Шутов
победный бросок: Никита Сошников
(Сибирь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
