Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
2
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.66
П2
72.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
1
:
Динамо М
3
Все коэффициенты
П1
108.00
X
13.70
П2
1.04
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
Все коэффициенты
П1
1.11
X
6.10
П2
96.00
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Лада
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
1
:
Барыс
0
П1
X
П2

«Достойный матч»: тренер «Барыса» высказался о поражении в КХЛ

Главный тренер столичного «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение «Сибири» (0:1 по буллитам) в выездном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

«Обе команды достойно провели игру, была хорошая борьба и движение. Было видно, что оба клуба нуждаются в очках и победе. Когда забиваешь ноль голов, сложно выиграть, хотя моменты были. В целом, достойный матч. Нужно только забивать, тогда будет лучше. Уже третью игру у нас практически нет удаления. Это здорово, что ребята услышали и играют без глупых удалений», — цитирует слова Кравца Shaiba.kz.

По итогам матча астанчане с 12 очками остаются на шестой позиции в таблице Восточной конференции, тогда как новосибирская команда, набрав 10 баллов и имея игру в запасе, поднялась на девятое место.

Сибирь
1:0
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Б
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11498 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Михаил Кравец
Вратари
Луи Доминге
Андрей Шутов
1-й период
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Сошников
(Сибирь)
Статистика
Сибирь
Барыс
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит